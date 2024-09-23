¿Cómo se llama Tito Double P en realidad? Los éxitos que ha conseguido el primo de Peso Pluma

Video El primo de Peso Pluma lo dejó para ser solista, el camino al éxito de Tito Double P

Todo indica que la dinastía Aguilar no es la única que está dejando huella en el regional mexicano, pues la familia de Peso Pluma también se está abriendo camino en la industria musical.

Y es que Tito Double P ya no solo escribe canciones para Hassan, sino que además está probando su suerte como cantante.

¿Cuál es el nombre real de Tito Double P? ¿Qué es Tito Double P de Peso Pluma? Su parentesco



El nombre real de Tito Double P es Jesús Roberto Laija García . Si te suena familiar quizás sea por el apellido Laija, el cuál comparte con su primo Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma.

Su vínculo es por parte de la familia materna de Peso Pluma, la cual es originaria de Sinaloa, México. Pero más allá de la sangre, la música es lo que ha unido a ambos jóvenes.

Tito Double P, de 26 años de edad, inició como el compositor de Peso Pluma en 2021. Cuando Hassan estaba planeando su proyecto musical, contactó a su primo para que le ayudara con las letras:

“Me dijo, ‘cántame una’, y yo bien tímido que le canto ‘El Belicon’. Le gustó y me dice, ‘deja la canto yo’. La grabamos ese mismo día. Era la única canción que yo le había dado a alguien para que la grabara y la primera canción que me graba fue un boom”.

Tito Double P y Peso Pluma Imagen Getty Images/ The Grosby Group

¿Qué canciones ha escrito Tito Double P? Su historia de compositor a cantante

‘El Belicon’ fue la primera colaboración de Tito Double P con Peso Pluma (quien reciéntemente terminó con su novia) , y por suerte también su primer éxito conjunto.

A partir de entonces Tito Double P, de 26 años, compuso más letras para su primo, como ‘Siempre pendientes’, ‘El gavilán’, ‘PRC’ y ‘AMG’, las cuáles también han gozado de gran fama.

En un principio Roberto Laija solo era la mente maestra detrás de los éxitos de Peso Pluma, pero su primo y otros artistas lo animaron a lanzarse como cantante.

Aunque Tito Double P tenía sus dudas, decidió probar suerte al igual que lo hizo con las letras de sus canciones. Fue así como en 2023 lanzó su primer sencillo ‘Dembow Bélico’ en colaboración con Luis R Conriquez y Joel De La P.

La canción se volvió viral en TikTok y a partir de entonces Tito Double P no ha parado de lanzar otros temas junto a artistas reconocidos. Entre ellos se encuentran ‘Gavilán II’ con Peso Pluma y ‘La People II’ con Peso Pluma y Joel De La P.

Con este último tema Tito Double P consiguió su entrada en el Billboard Hot 100, pues debutó en el número 69 de la lista de todos los géneros:

“Yo tenía miedo, vergüenza y no era como que quiero ser cantante, pero se dio y se dio bien y me gusta”

Tito Double P Imagen Backgrid/The Grosby Group/Backgrid/The Grosby Group

¿De dónde viene el nombre de Tito Double P?



Ahora Roberto Laija, mejor conocido Tito Double P, se está abriendo su propio lugar en el regional mexicano, y ahora Peso Pluma lo está ayudando como en un inició él lo apoyó a escribir sus canciones.

Tito Double P ya firmó un contrato discográfico con Double P Records, el sello independiente Peso Pluma con el que también han firmado otros talentos emergentes como Jasiel Núñez, Los Dareyes De La Sierra y Raúl Vega.