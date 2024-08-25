Christian Nodal habla por primera vez sobre cómo es Pepe Aguilar como suegro: "Intimidante"

Video Christian Nodal por fin revela el trato que recibe de su suegro Pepe Aguilar: "Como un monstruo"

Tras dar a conocer su romance con la cantante y luego su sorpresiva boda se ha especulado que el veterano artista supuestamente no estaría del todo de acuerdo con el sonorense.

PUBLICIDAD

Sin embargo, poco a poco ha dejado ver que ha arropado al artista de 25 años y que incluso le ha dado la bienvenida a sus más íntimas dinámicas familiares.

En una entrevista para el canal de YouTube MoluscoTV, Nodal habló por primera vez sobre su vida personal y su relación con la familia Aguilar.

¿Cómo es Pepe Aguilar como suegro de Nodal?

Durante la conversación, Christian Nodal sorprendió al hablar abiertamente sobre el vínculo con su suegro, Pepe Aguilar.

"Mucha gente lo ve como un monstruo", comentó refiriéndose a la percepción que algunos tienen del patriarca.

" Ha sido súper bueno, es una persona que ha sido muy empática. Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y yo estoy con su tesoro, básicamente con una de las personas más bellas que tiene en su vida, de sus amores más grandes", expresó al referirse a Ángela Aguilar, a quien nunca mencionó de manera explícita en la conversación publicada la noche del pasado viernes 23 de agosto.

Christian Nodal revela que Pepe Aguilar "raramente se ríe"

El cantante subrayó en la charla el apoyo y el respeto que ha recibido de su suegro y recordó que, antes de casarse con Ángela, ya existía un respeto mutuo en el ámbito musical.

"Siempre que nos cruzamos en los pasillos había mucho respeto musical y artístico, no conocía tanto su vida personal ni él la mía", explicó

"Ha sido muy bonito y me siento respaldado por un gran hombre. Amo estar en una familia en la que se respiran tantas cosas tan chingonas. Desde el amor, la cultura, experiencias, un montón de cosas", admitió.

PUBLICIDAD

En cuanto a la impresión que tuvo al inicio sobre su ahora suegro, el joven confesó que, a pesar de la imponente presencia de Pepe Aguilar, nunca lo vio como una figura a la cual le debía temer.

"Yo no he visto sus entrevistas, no he visto cómo él es, pero obviamente es un tipo de 2 metros (6′ 7”), intimidante, yo lo veo y raramente se ríe hasta que le cuentan un buen chiste, lo que sea", reveló.

"Nunca me encargué de visualizar a Pepe como 'ah, ese señor va a ser mi suegro', entonces siento que hay una perspectiva muy diferente a la realidad, él es un gran tipo y ha sido muy muy bueno conmigo", finalizó.

En sus redes sociales, Pepe Aguilar no hizo comentarios inmediatos respecto a las declaraciones de su yerno.

Nodal y Ángela Aguilar se casaron al civil el pasado 24 de julio en una lujosa y colonial hacienda en el estado mexicano de Morelos.

Las nupcias ocurrieron dos meses después de que él anunció su separación de Cazzu, con quien tiene una hija que en septiembre próximo cumplirá un año de vida.