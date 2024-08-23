Cory y Topanga de 'Aprendiendo a vivir' intentaron ser novios en la vida real: por esta razón fracasaron

Video 'Aprendiendo a vivir': ¿Cory y Topanga fueron novios en la vida real? Secretos y dramas de la serie

Quizás recuerdes la pareja de Cory y Topanga en la serie de Disney ‘Aprendiendo a vivir’ (Boy meets world). En su momento, todos querían saber si los jóvenes actores Danielle Fishel y Ben Savage tenían un romance en la vida real.

El romance de Danielle Fishel y Ben Savage (Cory y Topanga en 'Boy Meets World'

PUBLICIDAD

Después de muchos años, la actriz Danielle Fishel ha hablado de este y otros recuerdos de su pasado en el podcast ‘Pod meets world’ que conduce junto a sus ex-compañeros de reparto Rider Strong (quien interpretaba a Shawn) y Will Friedle (quien daba vida a Eric).

Fishel relata que la química en pantalla de Cory y Topanga era tan grande que tanto ella como Ben tuvieron curiosidad de si esta química podría traspasar la pantalla. Ambos eran jóvenes y tenían tiempo de conocerse, pues la serie los hizo crecer juntos.

Fue entonces que decidieron darse una oportunidad de salir, ya no como amigos sino para ver qué podía suceder. Sin embargo, la experiencia fue divertida para ambos pues la famosa ‘química’ de los personajes nunca se dio entre ellos sino todo lo contrario. Danielle dijo:

“Salimos a cenar y los dos dijimos como, ¡no!”



La cita fue sumamente breve e incluso incómoda.

"Fue muy rápido, al comienzo de la cena en el restaurante, que nos dimos cuenta de que esta era una barrera difícil de cruzar. Era muy obvio que no, lo que teníamos era solo algo muy divertido, no romántico, que yo consideraría más que una amistad".



Mientras tanto en pantalla sus personajes terminaron por casarse, aunque Danielle considera que nunca le gustó que los personajes Topanga y Cory se casaran porque después la trama para ellos se hundió.

“Lo sé por mis recuerdos, después de casarnos, sentir que, bueno, ahora estamos casados, y tuvieron que idear algo nuevo, como subir las apuestas para nosotros. Y recuerdo que no me encantaban esas apuestas”.

La amistad rota de Ben Savage y el elenco de ‘Aprendiendo a vivir’

Danielle, Rider y Will han enternecido a los nostálgicos al demostrar que siguen siendo amigos tantos años después. Los tres tienen más de cuarenta años, familias y trayectorias sólidas.

Ben Savage también fue su amigo durante muchos años, incluso llegó a estar para ellos en momentos personales importantes. Sin embargo, la tercia de ‘Pod meets world’ reveló que el día de hoy Ben no les habla. Will explicó:

"No tuvimos una pelea. No hay una ruptura. No hubo animosidad. Simplemente se despertó un día y decidió que no quería más a estas personas en su vida."