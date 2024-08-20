Famosos

Topanga padece cáncer de mama: Danielle Fishel lo reveló en un podcast junto a sus compañeros de elenco

¿Recuerdas a Topanga de 'Boy meets world'? Danielle Fishel hoy tiene 43 años y ha revelado en un podcast que padece cáncer de mama. Sin embargo, su experiencia con la enfermedad ha sido completamente distinta a lo que se imaginaba.

Mariana Rosas.
Video 'Aprendiendo a vivir': ¿Cory y Topanga fueron novios en la vida real? Secretos y dramas de la serie

Quizás recuerdes a Danielle Fishel como Topanga Lawrence en la serie de los 90 ‘Aprendiendo a Vivir’ ( Boy Meets World).

¿Qué es de Topanga actualmente?

La actriz hoy en día tiene 43 años y mantiene una estrecha amistad con sus ex-compañeros de serie, Rider Strong y Will Fiedle, tanto que tienen un podcast juntos titulado ‘Pod meets world’.

Fishel aprovechó el espacio de cariño y confianza para contarle a su audiencia la difícil situación que está atravesando: un diagnóstico temprano de cáncer de mama.

Danielle Fishel, Topanga en 'Aprendiendo a vivir' tiene cáncer


Danielle se había preguntado antes cómo sería padecer algo como el cáncer de mama. Sin embargo al obtener su diagnóstico se enfrentó a una realidad distinta -más amable- a la que siempre imaginó que podría venir con la enfermedad.

“Si alguna vez has tenido esos pensamientos en tu vida cuando alguien cercano a ti es diagnosticado con cáncer, en algún lugar de tu mente piensas: '¿Qué haría si fuera yo? ¿Qué haría en esta situación?'. Por alguna razón, siempre pensé que sufriría en silencio. Recibiría el diagnóstico y no se lo diría a nadie. Solo se lo diría a mi pequeño, pequeño grupo. Y luego lo aceptaría. Y cuando lo superara, se lo contaría a la gente”


La actriz, efectivamente, se apoyó primero en su familia: su esposo Jensen Karp, y sus hijos: Adler de 5 años y Keaton de 3.

Pero, después de pensarlo, decidió no escondérselo al resto del mundo. Danielle compartió lo más que pudo de su experiencia con sus seguidores en su programa de radio.

Topanga de 'Boy Meets World' compartió detalles de su cáncer para visibilizar la causa

“Recientemente me diagnosticaron DCIS, que significa carcinoma ductal in situ, que es una forma de cáncer de mama. Es muy, muy, muy temprano, técnicamente es la etapa cero”.


El motivo por lo que decidió hablar públicamente al respecto fue para visibilizar la causa y la importancia de hacerse chequeos constantes.

“Lo detectaron tan, tan, tan temprano que voy a estar bien. Quiero compartir esto porque espero que anime a cualquiera a ir a las revisiones. Si es hora de tu cita, si nunca has tenido una cita antes, acude. Si tienes que descubrir que tienes cáncer, averígualo cuando esté en la etapa cero, si es posible''.


Danielle, como muchas mujeres, logró detectar su padecimiento a tiempo gracias a una mamografía rutinaria. Este procedimiento es una radiografía de los pechos que puede encontrar signos de cáncer aún en sus etapas más tempranas.

Aunque Danielle confiesa que aún no tiene todas las respuestas sobre lo que pasará respecto a su tratamiento, está tranquila de haber podido reducir los daños al detectar la enfermedad a tiempo. Por ello, enfatizó en la importancia de acudir siempre a revisiones y chequeos, ya que pueden salvar vidas.

Famosos

