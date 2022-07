El lado oscuro de 'Aprendiendo a vivir': actriz de Topanga reveló lo que sufrió durante la serie

Iniciar una carrera desde muy joven no fue fácil para la actriz. Según destacó la revista ‘People’ en 2013, Fishel enfrentó una batalla con su peso. "Tenía miedo de comer" dijo Fishel, quien a los 16 años pesaba sólo 89 libras (40 kilos). Cuando colapsó en el set un día, pensó: "Me di cuenta de que esto no era un juego".