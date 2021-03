Consuelo Duval no descarta viajar a Estados Unidos a vacunarse contra el covid-19, como 'Pepillo' Origel

En entrevista con el programa 'Sale el Sol', Duval, de 52 años, confesó que no descarta la idea de ir a Estados Unidos para que le apliquen la inyección y recordó que cuenta con la ciudadanía estadounidense. "Tengo la fortuna de que también tengo la nacionalidad americana y entonces si no tengo oportunidad en México buscaré allá , pero todavía no quiero, me quiero esperar tantito".

Aunque no mantiene una amistad con Origel, lamentó las críticas al periodista mexicano por buscar su bienestar: "Cada quien buscará y rascará la posibilidad. Nosotros no sabemos si él es un paciente de alto riesgo y por eso buscó su salud. No soy amiga de 'Pepillo', pero tampoco me le iría a la yugular porque está buscando la forma de que se quite el miedo de este bicho horroroso. Me duele mucho cuando veo tanto odio y tanta mala onda en las redes, no me gusta", externó.