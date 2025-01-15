Consuelo Duval

Consuelo Duval reacciona a la “discriminación” hacia su hijo por ser “muy guapo”: “¡Ay, no mam…!”

La actriz compartió lo que piensa de que a Michel lo hayan rechazado en un proyecto por su atractivo físico. Ella contó que a su retoño le cancelaron su participación en la producción por ese motivo una semana antes de que empezaran a grabar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video El hijo de Consuelo Duval es todo un galán, conoce a Michel Duval

Consuelo Duval compartió qué es lo que piensa sobre el rechazo que sufrió su hijo, Michel, debido a su atractivo aspecto físico.

Fue a finales de 2024 cuando el actor reveló que le negaron la oportunidad de interpretar un personaje debido a su imagen.

PUBLICIDAD

“Me dijeron, prácticamente, en resumen: ‘Es que estás muy guapo’. Y dije: ‘¡Ah, caray, okey!’”, contó en entrevista con ‘Ventaneando’, transmitida el 30 de diciembre.

Pese a que resultó afectado, él reflexionó, “desde la humildad”, acerca del lado positivo de esta situación a nivel profesional.

Más sobre Consuelo Duval

Acusan a hijo de Consuelo Duval de supuesto robo de chaqueta de 4 mil dólares: él se defiende
3 mins

Acusan a hijo de Consuelo Duval de supuesto robo de chaqueta de 4 mil dólares: él se defiende

Univision Famosos
Raúl Araiza fue el primer novio de Consuelo Duval, pero le rompió el corazón
3:09

Raúl Araiza fue el primer novio de Consuelo Duval, pero le rompió el corazón

Univision Famosos
Consuelo Duval conoció a un hombre 30 años menor, pero la relación no funcionó
3:01

Consuelo Duval conoció a un hombre 30 años menor, pero la relación no funcionó

Univision Famosos
Consuelo Duval revela que terminó con su novio de 26 años: “Me ghosteó”
2 mins

Consuelo Duval revela que terminó con su novio de 26 años: “Me ghosteó”

Univision Famosos
El hijo de Consuelo Duval es todo un galán, conoce a Michel Duval
3:02

El hijo de Consuelo Duval es todo un galán, conoce a Michel Duval

Univision Famosos
Villano de ‘Marea de pasiones’ es hijo de famosa actriz de ‘El privilegio de amar’ y pocos lo saben
2 mins

Villano de ‘Marea de pasiones’ es hijo de famosa actriz de ‘El privilegio de amar’ y pocos lo saben

Univision Famosos
Fans de Consuelo Duval no sabían que hizo el doblaje en 'Los Increíbles': tardaron 20 años en averiguarlo
1:32

Fans de Consuelo Duval no sabían que hizo el doblaje en 'Los Increíbles': tardaron 20 años en averiguarlo

Univision Famosos
Consuelo Duval no podía creer lo que encontró tras robo en su casa, aún es difícil para ella contarlo
3:00

Consuelo Duval no podía creer lo que encontró tras robo en su casa, aún es difícil para ella contarlo

Univision Famosos
¿Consuelo Duval se casó con misterioso hombre? Revelan fotos de su supuesta boda secreta
2 mins

¿Consuelo Duval se casó con misterioso hombre? Revelan fotos de su supuesta boda secreta

Univision Famosos
Consuelo Duval aclara si robaron su casa con Inteligencia Artificial: "Estoy vulnerable"
2:54

Consuelo Duval aclara si robaron su casa con Inteligencia Artificial: "Estoy vulnerable"

Univision Famosos

“Qué bueno que está pasando esto porque sí llevamos un largo rato casteando puras caras bonitas y haciéndole feo a otros tipos de talento sólo porque no tienes el estereotipo de rostro que ellos quieren”, explicó.

Consuelo Duval reacciona a “discriminación” a su hijo

A días de que Michel platicara dicha experiencia, Consuelo Duval rompió el silencio ahondando un poco más en lo que sucedió.

“Es que en uno de los proyectos a los que lo invitaron y ya le tenían todo listo, y se preparó durante tres meses, una semana antes de empezar a grabar, le dijeron que ya no iba porque estaba muy guapo”, recordó ante la cámara de ‘De primera mano’, este 15 de enero.

Consuelo Duval habló del rechazo a su hijo por ser "muy guapo".
Consuelo Duval habló del rechazo a su hijo por ser "muy guapo".
Imagen Mezcalent

Además, la protagonista de series como ‘La Familia P. Luche’, que puedes ver aquí en ViX, dejó claro que no considera adecuado lo que le hicieron a su retoño.

“Entonces dije: ‘¡Ay, que no mam…!’. O sea, sí está muy guapo y eso, pero es un gran actor y él puede hacerse todo lo que sea necesario para no verse tan guapo”, comentó.

Ante el hecho, el reportero le cuestionó a la comediante: “Eso también es una forma de discriminación, ¿no?”, a lo que ella respondió: “¡Exactamente!”.

“Yo, mira, me callé, él tiene que vivir sus propios procesos, pagar el derecho de piso, pero sí dije: ‘¡Híjole!’”, concluyó.

PUBLICIDAD

Michel no es el primer artista en afirmar que debido a su belleza ha perdido papeles, previamente Eugenio Siller y Eiza González aseveraron que ya les ocurrió.

Relacionados:
Consuelo DuvalMichel DuvalHijos de famososPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX