Consuelo Duval reacciona a la “discriminación” hacia su hijo por ser “muy guapo”: “¡Ay, no mam…!”
La actriz compartió lo que piensa de que a Michel lo hayan rechazado en un proyecto por su atractivo físico. Ella contó que a su retoño le cancelaron su participación en la producción por ese motivo una semana antes de que empezaran a grabar.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Consuelo Duval compartió qué es lo que piensa sobre el rechazo que sufrió su hijo, Michel, debido a su atractivo aspecto físico.
Fue a finales de 2024 cuando el actor reveló que le negaron la oportunidad de interpretar un personaje debido a su imagen.
“Me dijeron, prácticamente, en resumen: ‘Es que estás muy guapo’. Y dije: ‘¡Ah, caray, okey!’”, contó en entrevista con ‘Ventaneando’, transmitida el 30 de diciembre.
Pese a que resultó afectado, él reflexionó, “desde la humildad”, acerca del lado positivo de esta situación a nivel profesional.
“Qué bueno que está pasando esto porque sí llevamos un largo rato casteando puras caras bonitas y haciéndole feo a otros tipos de talento sólo porque no tienes el estereotipo de rostro que ellos quieren”, explicó.
Consuelo Duval reacciona a “discriminación” a su hijo
A días de que Michel platicara dicha experiencia, Consuelo Duval rompió el silencio ahondando un poco más en lo que sucedió.
“Es que en uno de los proyectos a los que lo invitaron y ya le tenían todo listo, y se preparó durante tres meses, una semana antes de empezar a grabar, le dijeron que ya no iba porque estaba muy guapo”, recordó ante la cámara de ‘De primera mano’, este 15 de enero.
Además, la protagonista de series como ‘La Familia P. Luche’, que puedes ver aquí en ViX, dejó claro que no considera adecuado lo que le hicieron a su retoño.
“Entonces dije: ‘¡Ay, que no mam…!’. O sea, sí está muy guapo y eso, pero es un gran actor y él puede hacerse todo lo que sea necesario para no verse tan guapo”, comentó.
Ante el hecho, el reportero le cuestionó a la comediante: “Eso también es una forma de discriminación, ¿no?”, a lo que ella respondió: “¡Exactamente!”.
“Yo, mira, me callé, él tiene que vivir sus propios procesos, pagar el derecho de piso, pero sí dije: ‘¡Híjole!’”, concluyó.
Michel no es el primer artista en afirmar que debido a su belleza ha perdido papeles, previamente Eugenio Siller y Eiza González aseveraron que ya les ocurrió.