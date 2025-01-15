Consuelo Duval reacciona a la “discriminación” hacia su hijo por ser “muy guapo”: “¡Ay, no mam…!”

Video El hijo de Consuelo Duval es todo un galán, conoce a Michel Duval

Consuelo Duval compartió qué es lo que piensa sobre el rechazo que sufrió su hijo, Michel, debido a su atractivo aspecto físico.

Fue a finales de 2024 cuando el actor reveló que le negaron la oportunidad de interpretar un personaje debido a su imagen.

PUBLICIDAD

“Me dijeron, prácticamente, en resumen: ‘Es que estás muy guapo’. Y dije: ‘¡Ah, caray, okey!’”, contó en entrevista con ‘Ventaneando’, transmitida el 30 de diciembre.

Pese a que resultó afectado, él reflexionó, “desde la humildad”, acerca del lado positivo de esta situación a nivel profesional.

“Qué bueno que está pasando esto porque sí llevamos un largo rato casteando puras caras bonitas y haciéndole feo a otros tipos de talento sólo porque no tienes el estereotipo de rostro que ellos quieren”, explicó.

Consuelo Duval reacciona a “discriminación” a su hijo

A días de que Michel platicara dicha experiencia, Consuelo Duval rompió el silencio ahondando un poco más en lo que sucedió.

“Es que en uno de los proyectos a los que lo invitaron y ya le tenían todo listo, y se preparó durante tres meses, una semana antes de empezar a grabar, le dijeron que ya no iba porque estaba muy guapo”, recordó ante la cámara de ‘De primera mano’, este 15 de enero.

Consuelo Duval habló del rechazo a su hijo por ser "muy guapo". Imagen Mezcalent

Además, la protagonista de series como ‘La Familia P. Luche’, que puedes ver aquí en ViX, dejó claro que no considera adecuado lo que le hicieron a su retoño.

“Entonces dije: ‘¡Ay, que no mam…!’. O sea, sí está muy guapo y eso, pero es un gran actor y él puede hacerse todo lo que sea necesario para no verse tan guapo”, comentó.

Ante el hecho, el reportero le cuestionó a la comediante: “Eso también es una forma de discriminación, ¿no?”, a lo que ella respondió: “¡Exactamente!”.

“Yo, mira, me callé, él tiene que vivir sus propios procesos, pagar el derecho de piso, pero sí dije: ‘¡Híjole!’”, concluyó.

PUBLICIDAD