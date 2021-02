'Pepillo' Origel "restriega" en las redes sociales que recibió la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19

Entre risas, agregó que aprovechó el viaje para pasear por la 'Ciudad del Sol’: “Voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, nada, aquí ando miren: camine y camine ”. Con esto último, hizo referencia a que, en medio de la controversia por recibir la primera dosis, se dijo que se le podría cancelar la visa y hasta ser multado.

Ana María Canseco, ex presentadora del matutino e invitada especial a la mesa de debate de Sin Rollo de este miércoles 24 de febrero, se mostró consternada ante el caso, pues lamenta que para la población de Estados Unidos sea difícil el acceso a la vacuna. La conductora expuso el caso de su madre, de más de 72 años y con graves enfermedades, que ha tenido trabas en el sistema para solicitar la vacuna, a pesar de residir en el país.

Aunque justificó que Origel quiso protegerse del virus, dijo no explicarse el hecho de que lo haga público. “Por qué lo hace en las redes sociales y nos lo restriega en la cara, que él sí pudo y nosotros no hemos podido hacerlo, yo no lo entiendo”, expresó.