Consuelo Duval

¿Consuelo Duval se casó con misterioso hombre? Revelan fotos de su supuesta boda secreta

La actriz habría pedido a sus invitados no compartir detalles de su enlace, el cual habría ocurrido los primeros días de enero de 2024.

Por:
Univision
Video Consuelo Duval aclara si robaron su casa con Inteligencia Artificial: "Estoy vulnerable"

Consuelo Duval se habría casado en secreto los primeros días de enero de 2024 con un misterio hombre.

Las fotografías de su supuesta boda secreta fueron difundidas por el diario Publimetro México, donde aseguran que una fuente cercana a la pareja les reveló que al enlace únicamente acudieron amigos y familiares cercanos.

“Se casó en secreto Consuelo Duval, del novio no se sabe mucho, lo único que se percibió fue una boda con amigos cercanos a inicios de este año. Los novios pidieron a sus invitados no compartir detalles en redes sociales”, dicen en su publicación de este 1 de febrero.

En las fotografías que difundió el diario mexicano se puede ver a Consuelo Duval lucir un vestido blanco corte princesa con escote a los hombros, así como portar un velo de novia largo combinado con un chongo a la altura de la nuca.

¿Con quien se habría casado Consuelo Duval?

A pesar de que fueron difundidas seis fotografías, en ninguna de ellas se alcanza a ver el rostro del supuesto novio de Consuelo Duval, sin embargo, ella aparece en cada una de las instantáneas muy sonriente e incluso, en varias ocasiones, abrazándolo efusivamente.

De igual manera las imágenes filtradas no muestran el rostro de los invitados ni la presencia de sus dos hijos: Paly y Michel Duval.

Hasta el momento, Consuelo Duval no ha confirmado o desmentido su supuesta boda secreta.

¿Cuántas veces se ha casado Consuelo Duval?

El primer esposo de la protagonista de ‘La Familia P. Luche’ (serie que puedes ver en ViX) es Ariel, quien a su vez es padre de Paly y Michel Duval.

La separación de la pareja ocurrió porque él tenía problemas con el abuso de sustancias, según ha contado la intérprete de 55 años.

“Ahí estaba yo… disfrazada de señora a los 23 años casándome con Paly en mi panza, con mi papá (encab***) pero a mi lado. Sin entender por qué me casaba tan chiquita y justo ‘recién graduada de actriz’", escribió el 9 de abril de 2020 en Instagram.

De su matrimonio con Sergio Juárez Rico se sabe muy poco. Sin embargo la actriz ha señalado que fue la figura paterna de sus hijos por algunos años.

Finalmente, el tercer matrimonio de Consuelo Duval fue con Armando Ciurana, con quien se casó en 2007 y se separó en 2013.

