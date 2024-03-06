Consuelo Duval

Villano de ‘Marea de pasiones’ es hijo de famosa actriz de ‘El privilegio de amar’ y pocos lo saben

El actor heredó el talento de su famosa mamá, con quien protagoniza tiernas fotos en Instagram.

En 1998 se estrenó ‘El privilegio de amar’, telenovela que puedes ver en ViX y que fue protagonizada por Adela Noriega y René Strickler. Esta historia también contó con la actuación de Consuelo Duval, quien heredó a su hijo el talento y gusto por la actuación.

La actriz y conductora de ‘Netas divinas’ es la famosa mamá de Michel Duval, quien ahora triunfa en ‘Marea de pasiones’, donde interpreta a ‘Tiago Grajales’.

Él es el guapo hijo de Consuelo Duval que triunfa en las telenovelas

Michel Duval mostró su interés en el mundo del espectáculo desde muy joven, por lo que comenzó sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa y también se fue a Nueva York a estudiar en la American Academy of Dramatic Arts.

La primera vez que apareció en televisión fue junto a su mamá en ‘La Familia P. Luche’, con el personaje de ‘Michael’ en 2007.

Dos años después, hizo su debut en las telenovelas con ‘Atrévete a soñar’, trabajando junto a Danna Paola y Violeta Isfel; tras su actuación en dicha producción el hijo de Consuelo Duval formó parte de ‘Lo Imperdonable’, donde interpretó a ‘Teo’.

La carrera de Michel Duval se fue en ascenso y trabajó en ‘La rosa de Guadalupe’, así como en exitosas producciones en Estados Unidos.

Michel Duval heredó el talento de su famosa mamá, Consuelo Duval
Michel Duval heredó el talento de su famosa mamá, Consuelo Duval
Imagen Mezcalent / Instagram Michel Duval

Este año, regresa a las telenovelas con ‘Marea de pasiones’, donde da vida al villano ‘Tiago Grajales’, compartiendo créditos con Oka Giner, Margarita Muñoz, Matias Novoa y Alejandro de la Madrid.

A la par de su faceta de actor, Michel Duval ha probado suerte como conductor y cantante, lanzando sencillos como ‘Pedacito de cielo’ y ‘Una vez más’.

Hijo de Consuelo Duval luce idéntico a Aarón Díaz

El talento del hijo de la actriz de ‘El privilegio de amar’ no es lo único que atrae miradas, sino también el gran parecido físico que Michel Duval tiene con Aarón Díaz.

Las similitudes entre estos dos famosos no han pasado desapercibidas en las redes sociales, donde gracias a sus múltiples fotografías, fans señalaron que sus ojos, nariz e incluso sus enormes pestañas son muy parecidos a los del protagonista de ‘Teresa’.

“Eres idéntico a Aarón Díaz”, “Son como dos gotas de agua”, “Aarón Díaz podría ser tu hermano gemelo”, “Qué bárbara eres igual a Aarón Díaz”, se puede leer en su perfil personal.

