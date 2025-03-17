Acusan a hijo de Consuelo Duval de supuesto robo de chaqueta de 4 mil dólares: él se defiende

Video Michel Duval perdió un papel por su apariencia: La razón de su rechazo en Hollywood

El actor Michel Duval se encuentra en medio de la polémica. El hijo de Consuelo Duval fue acusado de supuestamente robarse una chaqueta de más de 4 mil dólares en 2017, época en la que entonces mantenía una relación con la actriz Carolina Miranda.

Según contó el presentador y experto en moda Pedro Montiel, el intérprete de 31 años se habría quedado con una chaqueta de la marca Fendi luego de que, por un descuido, él la olvidara en un antro.

“Se me olvidó la chamarra en el antro y les pedí que se la llevaran, y ya después pasaba por ella, pero ya después no coincidíamos. Termina Michel con Caro y después le digo: ‘Caro, mi chamarra, ¿qué pasó?’, y me dice ‘se la quedó Michel’. Pídesela, él se quedó con tu chamarra” , declaró Montiel en el programa ‘Chisme TV’ este 17 de marzo.

El experto en moda señaló que tras saber que su chamarra se había quedado en posesión del actor, aprovechó un encuentro con él para pedírsela de vuelta. Sin embargo, él negó tenerla.

“Me encuentro a Michel en el evento de Pandora y le digo ‘oye, ¿te acuerdas de mi chamarra?’. (Me responde) ‘ah sí, la debo tener por ahí’, después me dijo ‘no te va a quedar, ya te veo muy ma**do. Le dije, ‘sí, pero es una Fendi y quería ver qué onda’. (Me contestó) ‘sí, déjame checarlo’. La chamarra cuesta 90 mil pesos (4 mil 516 dólares)”.

Aunque aparentemente Michel Duval le prometió buscar la chamarra entre sus cosas, durante un evento de moda de una revista, el actor habría sido captado usándola.

“ Él la tiene. En el evento de Estilo DF la usó. Curiosamente, yo estoy dando una entrevista y está atrás de mí. Se me hizo de mala educación ir a pedírsela en ese momento. Debí de haberlo hecho, después no sé qué pase porque de que tiene mi chamarra, sí la tiene”, resaltó sin dar más detalles.

Hijo de Consuelo Duval niega supuesto robo

En entrevista con el mismo show, Michel Duval contradijo las declaraciones de Pedro Montiel, asegurando que fue el experto en moda quien se la prestó “hace 8 años”.

“Qué locura que una prenda sea tema de conversación. Recuerdo que cuando andaba con mi exnovia (…) Mi exnovia era muy amiga de Pedro. En una noche de antro creo que me la prestó, nos la llevamos a su casa (de Carolina Miranda) y después le perdí la pista. Fue hace ocho años. No sé dónde quedó, creo que se quedó en casa de mi ex. Pero nada, no tengo comentarios... creo que él tiene todas las bases para seguirla buscando, yo no me voy a desvivir por algo así”, señaló.

Sin embargo, al cuestionar a Carolina Miranda sobre el tema, ésta simplemente declaró que la prenda tampoco se encontraba en su poder, ya que de ser así la “usaría todos los días”. Asimismo, insistió en que “ni siquiera se acordaba” sobre lo sucedido.