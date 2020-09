Consuelo Duval reveló que saludaba de beso en la boca a Eugenio Derbez

Desde hace más de una década, Consuelo Duval y Eugenio Derbez se consolidaron como una de las parejas cómicas más queridas y exitosas de la televisión por sus actuaciones en la serie mexicana ‘La Familia P. Luche’. No obstante, más que un tóxico matrimonio, en la vida real han logrado construir una envidiable amistad.

“Un día llegó Eugenio y me dijo: ‘caquita, ya no nos vamos a poder saludar de beso en la boca, porque ya me enamoré”.