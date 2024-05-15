Consuelo Duval

Consuelo Duval revela que terminó con su novio de 26 años: “Me ghosteó”

La actriz dio a conocer que el noviazgo con su pareja llegó a su fin y que él no habría vuelto a responderle llamadas y mensajes. Previamente, ella confesó sin pena que su enamorado era “menor que sus hijos”.

Por:
Dayana Alvino.

Consuelo Duval dio a conocer que llegó a su fin la relación que mantenía con su novio de 26 años, quien llegó hasta el punto de ignorarla.

La actriz reveló recientemente, en abril, que se había dado una nueva oportunidad amorosa con una persona “menor que mis hijos” y dejó claro que no le importaban los señalamientos por ello.

“Salir con este tipo me costó mucho trabajo contra mi propia mente, o sea que ya lo que digan los demás está de más. Si yo ya pude conmigo y con mi cabeza: ¡hablen!”, dijo durante la emisión de su programa Netas Divinas.

Sin embargo, apenas a un mes de haber hecho público el romance, la comediante compartió que el idilio llegó a su fin y no en las mejores circunstancias para ella.

Novio de Consuelo Duval la “ghosteó”

La protagonista de la serie La Familia P. Luche, que puedes ver aquí en ViX, contó lo que sucedió con quien era su enamorado.

“Me ghosteó, dijeran los chamacos”, declaró Consuelo Duval en entrevista para el programa Hoy. “Estaba divino”, lamentó.

El término ‘ghosting’ hace referencia a una estrategia utilizada por hombres y mujeres en la que, al sostener un idilio ya sea virtual o presencial, rompen con su pareja en silencio, es decir sin volver a comunicarse, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La artista reconoció que la situación le dolió; sin embargo, estuvo consciente de que en realidad las cosas dejaron de marchar bien entre ellos.

“No estaba bien. Iba en peligro esa relación, estaba muy chiquito y yo muy grandota”, afirmó sobre el hecho de que le llevaba casi 30 años a él.

“Aunque para el amor no hay edades, tengo un hijo de esa edad”, aclaró refiriéndose a Michel, a quien procreó con un hombre del que nunca ha desvelado su nombre.

Con el sentido del humor que la caracteriza, ella destacó el ‘riesgo’ que existía si continuaba por más tiempo con el noviazgo.

“También yo era peligrosa para él. ¿Qué tal si nos enamorábamos bien profundamente?”, cuestionó la intérprete de ‘Nacaranda’.

Tras este fracaso sentimental, Consuelo puntualizó qué es lo que busca en esta etapa de su vida, a sus 55 años: “Paz, estabilidad, tranquilidad. No olores, no ruidos, más que los de mis perros”.

Consuelo DuvalParejas de famososFamosos

