Confirman muerte de hermana del cantante Virlán García: capturan a presunto responsable

Video Hermana del cantante Virlán García deja en orfandad a dos hijos tras reportarse su muerte

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó que fue asesinada la hermana del cantante Virlán García, exponente del regional mexicano.

Por medio de un comunicado, difundido en sus redes sociales, la institución dio a conocer que han capturado a “una persona como probable responsable del feminicidio de Dayana Gabriela ‘N’”.

Asimismo, puntualizaron que los hechos sí ocurrieron en el municipio de San Luis Río Colorado este miércoles 5 de junio.

“Durante el transcurso de las próximas horas se dará a conocer a la opinión pública los pormenores que deban ser del conocimiento de la población”, adelantó la dependencia.

Hasta el momento, el intérprete de “Empezar de nuevo” no se ha pronunciado al respecto de lo sucedido a su familiar.

Hermana de Virlán García habría sido víctima de un feminicidio. Imagen Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora/Deanna Garcia/Facebook

¿Qué se sabe del asesinato de la hermana de Virlán García?

Si bien, las autoridades no brindaron detalles, medios de comunicación como El Imparcial o Infobae han reportado ya lo que habría acontecido.

De acuerdo con las informaciones, la mañana de ayer integrantes de Bomberos Rurales acudieron a un domicilio en dicha localidad para apagar un incendio.

Al ingresar a la casa, ellos supuestamente encontraron el cuerpo inerte de Dayana sobre una cama, al interior de una recámara.

Los elementos se habrían percatado que ella presentaba varias heridas en la espalda, realizadas con arma blanca, posiblemente un cuchillo.

Presuntamente, el atacante de la joven habría sido su pareja, quien igualmente era su entrenador en un gimnasio.

Él aparentemente empezó el fuego, en el colchón, para lograr así deshacerse de la evidencia que lo incriminaba.

Admiradores dan sus condolencias a Virlán García

Aunque Virlán García ha guardado hermetismo en torno a su pérdida, en su cuenta oficial de Instagram sus admiradores le han dejado mensajes con su pésame.

“Lamento mucho el fallecimiento de tu hermana. Descanse en Paz”, “Un abrazo a toda la familia”, “Lo siento”, “Te queremos, ánimo” y “¡Fuerza!”, se lee en algunas las interacciones.

Seguidores de Virlán García le han externado sus condolencias por la muerte de su hermana. Imagen Virlán García/Deanna Garcia/Instagram