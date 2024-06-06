Muertes de famosos

Reportan muerte de la hermana del cantante Virlán García: le habrían quitado la vida

De acuerdo con Infobae, la joven de nombre Diana Báez, a quien identifican como la familiar del artista, fue atacada por una expareja, por lo que perdió la vida.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Hermana del cantante Virlán García deja en orfandad a dos hijos tras reportarse su muerte

Virlán García, cantante famoso por ser exponente del regional mexicano, estaría atravesando un duro momento personal.

De acuerdo con medios como El Imparcial, El Heraldo de México y Tribuna, la hermana del artista habría sido asesinada.

PUBLICIDAD

Hermana de Virlán García habría sido asesinada por su pareja

Según el reporte de Infobae de este 6 de junio, se trata de Diana Báez, a quien identifican como la hermana de Virlán García.

Ella sería la hermana de Virlán García, Diana Báez.
Ella sería la hermana de Virlán García, Diana Báez.
Imagen Virlán García/Instagram y Deanna García/Facebook

El portal indica que los primeros reportes señalan que el cuerpo de la joven fue localizado la mañana del miércoles 5 de junio en su domicilio, ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora.

Más sobre Muertes de famosos

Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”
2 mins

Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”

Univision Famosos
Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29
1:00

Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29

Univision Famosos
Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral
2 mins

Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral

Univision Famosos
Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar
0:57

Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar
2 mins

Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía
0:56

Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso
2 mins

Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen
1:00

Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen

Univision Famosos
Muere inesperadamente actor de Vecinos: sale a la luz su último mensaje
1 mins

Muere inesperadamente actor de Vecinos: sale a la luz su último mensaje

Univision Famosos
Mánager del fallecido B-King deja México por “miedo”: tenía una cita con el cantante y “nunca llegó”
1:00

Mánager del fallecido B-King deja México por “miedo”: tenía una cita con el cantante y “nunca llegó”

Univision Famosos

Las autoridades detallaron que Báez habría sido lesionada con un arma blanca al interior de su casa, se lee en el sitio web.

El diario también expone que la Fiscalía General de Justicia de Sonora ya está investigando lo sucedido, pues posiblemente se trataría de un feminicidio.

El principal sospechoso sería, agregan, un hombre llamado Julián “A”, quien al parecer fue pareja de Diana y también su entrenador.

Basándose en detalles emitidos por la dependencia, relatan que fueron los bomberos locales los que ingresaron al inmueble de Báez y posteriormente la hallaron sin vida sobre su cama.

A los rescatistas supuestamente les llamó la atención una columna de humo que salía de la propiedad, por lo que procedieron a descubrir qué pasaba.

Presuntamente, Julián, quien ya está detenido, habría intentado cubrir lo que le hizo a Diana prendiendo fuego al lugar.

Hermana de Virlán García habría dejado dos hijos huérfanos

En Facebook, el productor y músico Salvador Yeo, compartió un ‘post’ que explica los supuestos hechos ya mencionados y escribió que “es verdad”.

PUBLICIDAD

“Dos chiquitos sin su mami. Te vamos a extrañar mucho”, anotó en una publicación, que acompañó con fotografías de su “comadrita”.

El productor Salvador Yeo confirmó lo ocurrido.
El productor Salvador Yeo confirmó lo ocurrido.
Imagen Salvador Yeo/Facebook

En la misma red social, la hermana de Virlán García aparece registrada como Deanna García, y en su álbum de imágenes tiene algunas con el artista.

De igual forma, ella subió varias postales donde aparecen los que serían sus retoños, una pequeña Cattleya y un niño.

Hasta el momento, Virlán no se ha pronunciado para confirmar o desmentir que esta joven que falleció sea su familiar.

Relacionados:
Muertes de famososRegional Mexicano

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD