Reportan muerte de la hermana del cantante Virlán García: le habrían quitado la vida

Video Hermana del cantante Virlán García deja en orfandad a dos hijos tras reportarse su muerte

Virlán García, cantante famoso por ser exponente del regional mexicano, estaría atravesando un duro momento personal.

De acuerdo con medios como El Imparcial, El Heraldo de México y Tribuna, la hermana del artista habría sido asesinada.

Hermana de Virlán García habría sido asesinada por su pareja

Según el reporte de Infobae de este 6 de junio, se trata de Diana Báez, a quien identifican como la hermana de Virlán García.

Ella sería la hermana de Virlán García, Diana Báez. Imagen Virlán García/Instagram y Deanna García/Facebook

El portal indica que los primeros reportes señalan que el cuerpo de la joven fue localizado la mañana del miércoles 5 de junio en su domicilio, ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora.

Las autoridades detallaron que Báez habría sido lesionada con un arma blanca al interior de su casa, se lee en el sitio web.

El diario también expone que la Fiscalía General de Justicia de Sonora ya está investigando lo sucedido, pues posiblemente se trataría de un feminicidio.

El principal sospechoso sería, agregan, un hombre llamado Julián “A”, quien al parecer fue pareja de Diana y también su entrenador.

Basándose en detalles emitidos por la dependencia, relatan que fueron los bomberos locales los que ingresaron al inmueble de Báez y posteriormente la hallaron sin vida sobre su cama.

A los rescatistas supuestamente les llamó la atención una columna de humo que salía de la propiedad, por lo que procedieron a descubrir qué pasaba.

Presuntamente, Julián, quien ya está detenido, habría intentado cubrir lo que le hizo a Diana prendiendo fuego al lugar.

Hermana de Virlán García habría dejado dos hijos huérfanos

En Facebook, el productor y músico Salvador Yeo, compartió un ‘post’ que explica los supuestos hechos ya mencionados y escribió que “es verdad”.

“Dos chiquitos sin su mami. Te vamos a extrañar mucho”, anotó en una publicación, que acompañó con fotografías de su “comadrita”.

El productor Salvador Yeo confirmó lo ocurrido. Imagen Salvador Yeo/Facebook

En la misma red social, la hermana de Virlán García aparece registrada como Deanna García, y en su álbum de imágenes tiene algunas con el artista.

De igual forma, ella subió varias postales donde aparecen los que serían sus retoños, una pequeña Cattleya y un niño.