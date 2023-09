Conductora de Hoy revela que perdió un bebé y hace que Mariana Echeverría rompa en llanto

“Perdí a mi primer hijo, yo no le llamo embarazo porque ya había nacido. Estuve ahí mucho tiempo en trabajo de parto y de repente me dicen ya te vamos a meter porque ya es tiempo, se está pasando. Ya nació, parto natural y no oigo que llora y pregunto y ya no me acuerdo de nada. Nació y se murió a los pocos minutos”, narró el pasado 6 de septiembre.