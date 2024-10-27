Daniela Luján se casa: así fue la íntima boda de 'Luz Clarita' en un bosque

Video Las imágenes de la boda de Daniela Luján: llegó en tenis, combi y con un ramo poco tradicional

Este sábado 26 de octubre, Daniela Luján y Mario Monroy celebraron su esperada boda civil en un encantador bosque en México, según revelaron medios mexicanos y algunos de los asistentes a través de redes sociales.

Las imágenes de la boda de Daniela Luján

Las primeras imágenes mostraron que la actriz de Luz Clarita llevó un ramo poco convencional.

El arreglo estuvo compuesto por girasoles y eucalipto. No solo eso, la artista de 36 años utilizó uno diferente para lanzarlo a las invitadas.

De acuerdo con reportes de medios mexicanos, la boda de Daniela Luján fue en un bosque. Imagen Roberto Carlo/Instagram



El banquete fue estilo buffet, permitiendo a los invitados elegir sus platillos favoritos, de acuerdo con una reseña del portal de la revista TVNotas.

Además, hubo una barra de dulces y una zona de fotos para que los asistentes pudieran capturar y compartir recuerdos en redes sociales, destacó ese medio.

Roberto Carlo fue uno de los amigos y excompañeros de Daniela Luján que la acompañaron en su boda. Imagen Roberto Carlo/Instagram



Para el baile, los novios seleccionaron la canción 'Tú me enseñaste a volar' de José María, la cual bailaron con sus padres.

Entre los invitados destacaron figuras que han acompañado a Daniela Luján desde su éxito en El Diario de Daniela, que puedes ver aquí en ViX, hasta su participación en '2000’s X siempre', como Roberto Carlo, Daniela Ibañez y Nashla Aguilar, entre otros.

El novio lució un traje en color lila mientras que Daniela Luján llevó un ramo con girasoles. Imagen Pedro Prieto/Instagram



Mario Monroy, el novio, lució un sofisticado traje en tono lila pastel, perfectamente combinado con la decoración floral del evento.

Daniela Luján saltó a los brazos de él al compás de la marcha nupcial instantes antes de que se unieran en matrimonio frente a la juez, reflejando la felicidad del día.

La relación entre Daniela Luján y Mario Monroy inició en 2018. Imagen Pedro Prieto/Instagram



La relación entre los ahora recién casados comenzó en 2018, cuando coincidieron en la obra teatral 'La estética del crimen', según detalló TVyNovelas.

¿Estuvo presente Martín Ricca en la boda de Daniela Luján?

Martin Ricca, conocido por ser la pareja televisiva de Daniela Luján en varios proyectos de la actriz, no estuvo presente en las nupcias, según destacó TVNotas.

De acuerdo con la revista, el también cantante tuvo "un concierto en Monterrey, lo que le impidió estar" junto a su excompañera.