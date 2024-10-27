Daniela Luján

Daniela Luján se casa: así fue la íntima boda de 'Luz Clarita' en un bosque

Daniela Luján contrajo nupcias con el también actor Mario Monroy en una ceremonia que se destacó por su intimidad y a la que acudieron varios famosos. ¿Estuvo Martín Ricca?

No te pierdas a Daniela Luján en Luz Clarita aquí en ViX

Por:
Univision
Video Las imágenes de la boda de Daniela Luján: llegó en tenis, combi y con un ramo poco tradicional

Este sábado 26 de octubre, Daniela Luján y Mario Monroy celebraron su esperada boda civil en un encantador bosque en México, según revelaron medios mexicanos y algunos de los asistentes a través de redes sociales.

Las imágenes de la boda de Daniela Luján

PUBLICIDAD

Las primeras imágenes mostraron que la actriz de Luz Clarita llevó un ramo poco convencional.

El arreglo estuvo compuesto por girasoles y eucalipto. No solo eso, la artista de 36 años utilizó uno diferente para lanzarlo a las invitadas.

De acuerdo con reportes de medios mexicanos, la boda de Daniela Luján fue en un bosque.
De acuerdo con reportes de medios mexicanos, la boda de Daniela Luján fue en un bosque.
Imagen Roberto Carlo/Instagram

Más sobre Daniela Luján

Muere actor de ‘El diario de Daniela’ en raras circunstancias: esto pasó
0:58

Muere actor de ‘El diario de Daniela’ en raras circunstancias: esto pasó

Univision Famosos
¿Imanol engañó a Sandra Itzel con otra actriz?: ventilan aparente triángulo amoroso
3 mins

¿Imanol engañó a Sandra Itzel con otra actriz?: ventilan aparente triángulo amoroso

Univision Famosos
¿Quién inició la supuesta rivalidad entre Daniela Luján y Belinda? Así comenzó la historia
3 mins

¿Quién inició la supuesta rivalidad entre Daniela Luján y Belinda? Así comenzó la historia

Univision Famosos
Daniela Luján sufrió fuertes comparaciones con Belinda: ¿arruinaron su infancia?
3:12

Daniela Luján sufrió fuertes comparaciones con Belinda: ¿arruinaron su infancia?

Univision Famosos
¿Quién es Mario Monroy, el esposo de Daniela Luján? Todo sobre su historia de amor
3 mins

¿Quién es Mario Monroy, el esposo de Daniela Luján? Todo sobre su historia de amor

Univision Famosos
¿Hubo “hongos” y sustancias en la boda de Daniela Luján? Invitados rompen el silencio
1:03

¿Hubo “hongos” y sustancias en la boda de Daniela Luján? Invitados rompen el silencio

Univision Famosos
Daniela Luján confiesa la razón por la que usó tenis el día de su boda: esto planeaba
2 mins

Daniela Luján confiesa la razón por la que usó tenis el día de su boda: esto planeaba

Univision Famosos
Daniela Luján usó un espectacular y especial velo de novia: esto significa cada detalle
0:50

Daniela Luján usó un espectacular y especial velo de novia: esto significa cada detalle

Univision Famosos
Las imágenes de la boda de Daniela Luján: llegó en tenis, combi y con un ramo poco tradicional
0:52

Las imágenes de la boda de Daniela Luján: llegó en tenis, combi y con un ramo poco tradicional

Univision Famosos
Así lucen ahora los niños actores de telenovela: tal vez no los recuerdas
4 mins

Así lucen ahora los niños actores de telenovela: tal vez no los recuerdas

Univision Famosos


El banquete fue estilo buffet, permitiendo a los invitados elegir sus platillos favoritos, de acuerdo con una reseña del portal de la revista TVNotas.

Además, hubo una barra de dulces y una zona de fotos para que los asistentes pudieran capturar y compartir recuerdos en redes sociales, destacó ese medio.

Roberto Carlo fue uno de los amigos y excompañeros de Daniela Luján que la acompañaron en su boda.
Roberto Carlo fue uno de los amigos y excompañeros de Daniela Luján que la acompañaron en su boda.
Imagen Roberto Carlo/Instagram


Para el baile, los novios seleccionaron la canción 'Tú me enseñaste a volar' de José María, la cual bailaron con sus padres.

Entre los invitados destacaron figuras que han acompañado a Daniela Luján desde su éxito en El Diario de Daniela, que puedes ver aquí en ViX, hasta su participación en '2000’s X siempre', como Roberto Carlo, Daniela Ibañez y Nashla Aguilar, entre otros.

El novio lució un traje en color lila mientras que Daniela Luján llevó un ramo con girasoles.
El novio lució un traje en color lila mientras que Daniela Luján llevó un ramo con girasoles.
Imagen Pedro Prieto/Instagram


Mario Monroy, el novio, lució un sofisticado traje en tono lila pastel, perfectamente combinado con la decoración floral del evento.

Daniela Luján saltó a los brazos de él al compás de la marcha nupcial instantes antes de que se unieran en matrimonio frente a la juez, reflejando la felicidad del día.

La relación entre Daniela Luján y Mario Monroy inició en 2018.
La relación entre Daniela Luján y Mario Monroy inició en 2018.
Imagen Pedro Prieto/Instagram


La relación entre los ahora recién casados comenzó en 2018, cuando coincidieron en la obra teatral 'La estética del crimen', según detalló TVyNovelas.

¿Estuvo presente Martín Ricca en la boda de Daniela Luján?

Martin Ricca, conocido por ser la pareja televisiva de Daniela Luján en varios proyectos de la actriz, no estuvo presente en las nupcias, según destacó TVNotas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la revista, el también cantante tuvo "un concierto en Monterrey, lo que le impidió estar" junto a su excompañera.

Video Daniela Luján está comprometida: Presumió su hermoso y exclusivo anillo de compromiso
Relacionados:
Daniela LujánBodas de famososParejas de famososFiestas y CelebracionesRomancesFamososCelebridadesAmorTelenovelasNovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD