Daniela Luján confiesa la razón por la que usó tenis el día de su boda: esto planeaba

Video Las imágenes de la boda de Daniela Luján: llegó en tenis, combi y con un ramo poco tradicional

Daniela Luján contrajo matrimonio con Mario Monroy el pasado sábado 26 de octubre, en Jardín Rancho La Peña, ubicado en el Estado de México.

En tan importante día, los actores estuvieron acompañados de sus familiares y amigos, entre ellos famosos como Imanol Landeta, Jessica Segura, Mariana Botas, Pedro Prieto y Miguel Martínez.

PUBLICIDAD

Además del velo personalizado que la también cantante portó, llamó la atención que tanto ella como su ahora esposo y los invitados utilizaron calzado deportivo durante el evento.

Dicha decisión causó controversia en redes sociales, pues mientras algunos internautas aseguraban que no era lo adecuado para la ocasión, otros defendían que fue muy original.

Daniela Luján explica por qué ella, esposo e invitados usaron tenis en su boda

Previo en a que se realizara el enlace nupcial, Daniela Luján adelantó cuál era el código de vestimenta para los asistentes.

“La boda es obligatorio tenis y eso me parece muy espectacular”, contó durante la emisión de su programa ‘Envinadas’, que se estrenó el 23 de octubre en YouTube.

Desde entonces, la protagonista de la serie ‘¿Tú crees?’, que puedes ver aquí en ViX, reveló que ella y Mario Monroy también seguirían el ‘dress code’.

“Ya me cortaron mi vestido a la altura del teni”, comentó con respecto al diseño de Klent Bridal, firma de Guadalajara, México.

“Está padre porque es no tan, tan, pero sí cursi, pero no tan mucho”, afirmó acerca del estilo, detallando que en “ningún momento” de la velada usaría zapatos con tacones.

De igual forma, la actriz compartió que tenía un plan para sus ‘sneakers’ y así convertirlos en un par más especial.

Su idea era que Mario colocara su nombre en la suela, tal como lo hace ‘Andy’ en las botas de ‘Woody’ dentro de la trama de la película ‘Toy Story’.

Daniela Luján tuvo otros detalles singulares en su boda

Para hacer su casamiento más único, Daniela Luján y Mario Monroy pensaron en algunos pormenores diferentes.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, ellos arribaron al sitio de la recepción a bordo de una combi Volkswagen clásica, pintada en color azul cielo.

Asimismo, ella llevó un ramo confeccionado con girasoles, flores de colores pastel, que combinaban con el traje del intérprete, en tono lila.