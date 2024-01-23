Daniela Luján

Daniela Luján inicia los preparativos de su boda: fotos revelarían que cumplirá su promesa

La actriz se comprometió con Mario Alberto Monroy en 2023. La protagonista de El diario de Daniela podría tener una boda sin tanta “formalidad”.

Por:
Univision
Video Daniela Luján está comprometida: Presumió su hermoso y exclusivo anillo de compromiso

Daniela Luján se comprometió con al actor Mario Alberto Monroy en septiembre de 2023 durante su estancia en Venecia. Poco después de anunciar su compromiso, la actriz reveló detalles sobre cómo imaginaba su boda, de la que ya inició los preparativos.

La tarde de este martes 23 de enero, la protagonista de ‘El diario de Daniela’ compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías que revelarían que cumplirá su promesa de tener una boda en medio del bosque, tal como lo expuso en ‘Envinadas’, su programa de YouTube.

“Ya empezamos a ver lugares para el bodorrio y esta es la cara de una futura novia feliz”, escribió la estrella de telenovelas infantiles al pie de una imagen que revelaba un paisaje boscoso.

La actriz tiene planes de casarse en 2024.
La actriz tiene planes de casarse en 2024.
Imagen Daniela Luján / Instagram


Sin embargo, sería su siguiente publicación la que posiblemente demostraría que está en busca de un lugar para una boda con temática boho chic.

Daniela Luján quiere una boda sencilla en medio del bosque

La actriz de ‘¿Tú crees?’ y ‘Una familia de 10’ (series que puedes ver en ViX) reveló a Mariana Botas y Jessica Segura que tanto ella como su novio querían “una boda sencilla” donde no existiera tanta formalidad entre los invitados.

“Los dos queremos una boda sencilla. Queremos que sea como en bosque. Queremos que sea como hippie, o sea, no queremos la formalidad, de preferencia todos en tenis”, aseguró el 25 de octubre de 2023.

Daniela Luján ya sabe cómo quiere su velo de novia y hasta el outfit de Pancetta.
Daniela Luján ya sabe cómo quiere su velo de novia y hasta el outfit de Pancetta.
Imagen Envinadas / YouTube


Además confesó que su sueño sería tener una boda “como un festival de música”, donde hubiera “food trucks” y, aunque no reveló la fecha exacta de su enlace con el actor, Daniela Luján adelantó que entre sus planes estaba casarse en mayo de 2024.

Con esa misma mirada
