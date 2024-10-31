¿Quién es Mario Monroy, el esposo de Daniela Luján? Todo sobre su historia de amor

Video Daniela Luján está negada a tener hijos, pero su mamá le dijo que se puede arrepentir

Daniela Luján llevaba planeando su boda desde principios de año, y finalmente, llegó el esperado día de dar el “sí, acepto” frente al altar.

El pasado sábado 26 de octubre la actriz de Luz Clarita se casó con Mario Monroy en un encantador bosque de México. Su boda se ha hecho viral por lo poco convencional que fue, pues llegó en tenis y combi, y usó un ramo poco tradicional.

Sin embargo, muchas personas se han preguntado por la identidad del novio. Aquí te decimos todo lo que debes saber sobre Mario Monroy, el ahora esposo de Daniela Luján.

¿Quién es el esposo de Daniela Luján, qué edad tiene y a qué se dedica Mario Monroy, el esposo de Daniela Luján?



Al igual que Daniela Luján, Mario Monroy se dedica a la actuación. Actualmente tiene 43 años, y es egresado de la primera generación de la Escuela de Interpretación Casazul.

Ha construido una amplia trayectoria en teatro, especialmente en el ámbito de la improvisación, y ha formado parte de distinguidas agrupaciones como la ‘Liga Mexicana de Improvisación’, ‘Improlucha’, ‘Impro Sport’ y ‘Improtop’.

También ha incursionado en televisión tanto como guionista como actor, y ha colaborado en producciones como ‘ El Informal’, ‘Los Sánchez’, ‘La Loba’ y ‘Drenaje profundo’.

Mario Monroy además ha hecho películas, como ‘El que busca encuentra’, ‘Solteras’ y ‘Cindy la regia’, y las series ‘Historia de un crimen: caso Paulette’, ‘Como tú no hay dos’, ‘Cómo sobrevivir soltero’ y ‘Búnker’.

Entre sus trabajos más recientes se encuentran las películas y series ‘MexZombies’, ‘La rebelión’, ‘Volver a caer’, ‘Sobreviviendo mis XV’, y ‘El gallo de oro’, que puedes ver en ViX.

Mario Monroy y Daniela Luján Imagen @untalmario y @lalujans en Instagram

¿Cómo conoció Daniela Luján a su esposo?

Daniela Luján y Mario Monroy se conocieron en 2018 gracias a su trabajo. Ambos compartían escena en la obra de teatro ‘La estética del crimen’, y aunque en un principio solo eran colegas y buenos amigos, poco a poco fue surgiendo el amor.

Mario Monroy además es padre de una pequeña fruto de una relación pasada, y Daniela Luján se ha entendido muy bien con ella.

En 2023, luego de varios años de relación, Mario Monroy le pidió matrimonio a la actriz y ella narró lo que sintió en ese tierno momento:

Fue muy romántico. Llevamos ya mucho tiempo de novios, y yo creía que no era necesario para mí casarnos, formalizar, pero cuando me dio el anillo dije: 'Ah, no manches, qué felicidad y qué emoción'

¿Por qué Daniela Luján usó tenis en su boda?

La boda de Daniela Luján y Mario Monroy llamó la atención por el ‘dress code’ que usaron tanto los novios como los invitados. Y es que todos asistieron vestidos de manera formal, pero con tenis.

La actriz explicó sus razones detrás de esta decisión días antes de su boda en su programa de Youtube ‘Envinadas’: “Está padre porque es no tan, tan, pero sí cursi, pero no tan mucho”, aseguró.

Además, confesó que le cortaron su vestido de novia a la altura del teni, y que por ninguna razón iba a usar tacones en su noche especial.

Sin embargo, mientras algunos internautas quedaron fascinados con esta original idea, a otros les pareció que estuvo un poco fuera de lugar dada la especial ocasión.

Daniela Luján usó tenis en su boda Imagen Instagram

El significado del velo de novia de Daniela Luján



Además de usar tenis, Daniela Luján portó un particular velo de novia. Y es que tenía bordados en color amarillo diversos elementos llenos de significado.

El velo estuvo a cargo del diseñador mexicano César Luna, y Daniela Luján lo describió como “un velo con historia”. Tenía bordado elementos representativos de su relación, como la fecha de su boda, las iniciales de los novios, sus flores favoritas, y más.