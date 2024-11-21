¿Quién inició la supuesta rivalidad entre Daniela Luján y Belinda? Así comenzó la historia

¿Cómo nació la supuesta rivalidad entre Daniela Luján y Belinda?

La enemistad entre Daniela Luján y Belinda supuestamente se originó durante las grabaciones de la telenovela infantil ‘Cómplices al Rescate’. En 2002,

PUBLICIDAD

Belinda fue elegida para interpretar a las gemelas protagonistas, Mariana y Silvana; sin embargo, debido a compromisos personales y profesionales, la actriz dejó la novela antes de que concluyera. Fue entonces cuando Daniela Luján tomó su lugar en ‘Cómplices al Rescate’, lo cual fue una gran oportunidad en su carrera; no obstante, generó una ola de comparaciones y rumores sobre una posible enemistad entre las actrices.

Imagen Mezcalent

¿Belinda le 'robó' a Daniela Luján el protagónico de la telenovela 'Cómplices al rescate'?

La controversia sobre si Daniela Luján y Belinda pelearon por el protagónico en ‘Cómplices al rescate’ ha sido un tema recurrente.

Según algunas versiones, Daniela Luján presentó la idea original de la telenovela a la productora Rosy Ocampo, con la condición de que ella fuera la protagonista. Sin embargo, la productora decidió darle el papel a Belinda, quien ya era una estrella infantil consolidada en ese momento.

Cuando Belinda dejó la telenovela, Daniela aceptó el papel, lo que avivó los rumores de una rivalidad entre ellas.

¿Daniela Luján o Belinda han admitido que hay una rivalidad entre ellas?

A lo largo de los años, tanto Daniela Luján como Belinda han abordado el tema de su supuesta rivalidad en diversas entrevistas. Por ejemplo, la intérprete de 'Luz sin gravedad' mencionó que no veía a Daniela como competencia, lo que fue interpretado por muchos como una declaración de superioridad, pues también dijo que Luján ‘’no imponía moda’’.

PUBLICIDAD

Por su parte, la protagonista de 'El diario de Daniela' ha señalado que la supuesta enemistad más bien fue creada por los medios de comunicación y los propios fans.



Cuando grabaron 'Cómplices al rescate', Belinda tenía 12 años, mientras que Daniela Luján tenía 14 años cuando asumió el papel de las gemelas Mariana y Silvana tras la salida de Belinda.

Tanto Belinda como Daniela Luján comenzaron sus carreras a una edad muy temprana y rápidamente se convirtieron en estrellas infantiles. Belinda debutó en 'Amigos x Siempre' y Daniela en 'Luz Clarita'.

¿Cómo se llevan actualmente Daniela Luján y Belinda?

En la actualidad, tanto Daniela Luján como Belinda han dejado atrás cualquier rastro de enemistad. En entrevistas recientes, han declarado que no existe ningún conflicto entre ellas y que la supuesta enemistad fue exagerada por los medios.

Belinda ha expresado arrepentimiento por algunas de las cosas que dijo cuando era más joven e incluso le da pena recordarlo, mientras que Daniela ha reiterado que nunca hubo una verdadera competencia entre ellas. Hoy en día, ambas se enfocan en sus respectivas carreras, pues su trayectoria en el mundo del entretenimiento ha sido muy diferente.

Daniela Luján Imagen Instagram: @lalujans

Belinda se ha destacado más en la música y en proyectos internacionales. Belinda también ha sido reconocida por su versatilidad musical, explorando géneros como el pop, el reguetón y los corridos tumbados.