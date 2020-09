Con nuevo look, Andrea Legarreta responde a quienes la critican por irse al salón de belleza tras tener covid-19

Andrea Legarreta está lista para regresar a Hoy este lunes 21 de septiembre, luego de que ella y su familia vivieron difíciles momentos tras ser contagiados de covid-19.

Fue el pasado 31 de agosto cuando la conductora mexicana anunció en su cuenta de Instagram que había dado positivo al virus y recalcó que no buscaba respuestas sobre cómo se contagió.

El 1 de septiembre, Alan Tacher reveló en Despierta América que había estado en contacto telefónico con ella desde que él mismo se enfermó hace unas semanas. Al aire, el conductor relató que ella le dijo que "fueron al cine en familia juntos" y creen que ahí contrajeron el virus.



Los Rubín Legarreta se mantuvieron en cuarentena, pero la más afectada fue la conductora de Hoy, quien llegó a ser trasladada en una cápsula desde su casa a un hospital en México, debido a un cuadro de neumonía.

Desde el pasado 6 de septiembre, informó que ya estaba en casa y mejor. El viernes 18, se fue al salón de belleza para darse una 'manita' y hacerse un cambio de look antes de regresar a sus actividades normales, pero fue objeto de fuertes críticas.

Respondió a ellas a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram la noche del sábado 19 en el que además confirmó que ella, su esposo Erik Rubín y sus hijas Nina y Mia fueron dados de altas. Reveló que no le quedaron "secuelas" de la enfermedad e instó a sus seguidores que continúen con su vida tomando precuaciones.



"Cuando yo comuniqué que estaba enferma y que no era ningún delito contagiarte, que no eres una irresponsable, que no eres un delincuente, simplemente te contagiaste, cuidándote, aunque hayas ido al cine, a un restaurante, si son lugares que son autorizados para abrirse, es porque están tomando las medidas necesarias. Y a lo mejor no es vital para la gente, para mí es vital continuar con la vida, para mí si es importante retocarme el pelito, para mí sí es importante", comentó en el video.

"Hace aproximadamente cuatro días ya nos han dado de alta, cosa que me llena de emoción. Ya a partir del lunes que entra puedo regresar a trabajar y retomar mis actividades. No tengo secuelas, estoy bien, gracias a Dios. Mi familia como se los comuniqué en su momento, pues Erik y Mia tuvieron síntomas un poquito más fuertecitos que Nina. En el caso de Nina y mi caso aún no recuperamos olfato y gusto al 100. Y la verdad es que somos muy afortunados, estamos muy agradecidos con Dios, con la gente que ha pedido por nosotros desde el día uno", dijo la también actriz.

"Créanme que nadie busca tener publicidad a costa de un virus, y más si ese tipo de publicidad te va a generar el rechazo de la gente, el juicio, las ofensas", agregó en otra parte del material que tuvo una duración de 15 minutos.

"Yo no creo que ningún hospital, público o privado, se preste a que una persona finja una enfermedad. Yo estaba documentando lo que estaba viviendo, lo que pasaba en el área covid de un hospital. Claro, me metieron a una cápsula, así fue, nadie actuó, no le pagamos a nadie", alegó ante los señalamientos que ha recibido a partir de que dio a conocer que contrajo la enfermedad.

" Hay una parte bien triste y bien cruel, y la tengo que decir porque quiero hablar por personas que no tienen un micrófono, porque es increíble ver que el hecho de que te contagies hace que muchas personas te agredan o te llamen irresponsable, te ofendan, se pongan felices porque tienes el virus", recalcó.

Pidió a sus fans que "sigan con su vida" como ella lo ha hecho: "Sigan con su vida, pero que se cuiden mucho, que se alimenten mucho, que si dieron positivo no le dediquen un minuto al miedo, dedíquenle mucho a la fe, a Dios, a orar, a alimentarse bien y a los pensamientos positivos. Sigan con su vida. No dejen que el ruido de las críticas, de la gente, de los juicios, el señalamiento de los vecinos o de otras personas les roben energía", finalizó.

También agradeció las muestras de apoyo para ella y su familia y valoró el trabajo de los médicos durante la actual crisis sanitaria.

