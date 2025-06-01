Muere querida actriz de 'Desperate housewives' y 'Young Sheldon': tenía cáncer

Video 'Esposas desesperadas' terminó por culpa de estos dramas entre las protagonistas

La célebre actriz Valerie Mahaffey, cuya obra teatral, cinematográfica y televisiva abarcó desde Shakespeare hasta la exitosa serie 'Desperate housewives' falleció a los 71 años.

¿De qué murió Valerie Mahaffey, actriz de ‘Desperate housewives’?

PUBLICIDAD

El fallecimiento de la artista fue tras una batalla contra el cáncer, según un comunicado publicado el sábado 31 de mayo por su publicista.

De acuerdo con la información, Mahaffey falleció el viernes 30 en Los Ángeles, según la publicista Jillian Roscoe.

Valerie Mahaffey fue parte de elencos de películas como 'Sully' y de exitosas series como 'Desperate housewives'. Imagen AP



" He perdido al amor de mi vida, y Estados Unidos ha perdido a una de sus actrices más entrañables. La extrañaremos", declaró su esposo, el actor Joseph Kell, en un comunicado.

También le sobrevive su hija Alice Richards.

La obra teatral, cinematográfica y televisiva de Mahaffey incluyó la telenovela 'The doctors' hace más de 45 años y papeles en las series de televisión como 'Young Sheldon' y 'Northern exposure', muy popular en la década de 1990.

Apareció en la película 'Sully' con Tom Hanks y dirigida por Clint Eastwood, e interpretó a Madame Reynard en 'French exit' con Michelle Pfeiffer.

Ganó un premio Emmy a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática por su interpretación de la hipocondríaca Eve en 'Northern exposure'.

Mahaffey también apareció en televisión en 'The powers that be', 'Big sky', 'Seinfeld', 'Wings' y 'ER'.

De niña, Mahaffey vivió en Indonesia, Nigeria, Inglaterra y Texas.