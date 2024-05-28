The Big Bang Theory serie

Errores en 'Young Sheldon': 5 momentos que contradicen lo que vimos en 'The Big Bang Theory'

Hace poco la serie 'Young Sheldon finalizó en su séptima temporada, pero existen algunas incongruencias que chocan con lo que se contó previamente en 'The Big Bang Theory'.

'The Big Bang Theory' nos presentó a Sheldon Cooper, un genio excéntrico con peculiaridades inolvidables. Sin embargo, algunas de las cosas que menciona como hechos en la icónica serie se contradicen en 'Young Sheldon'.

Errores de 'Young Sheldon' que cambian la percepción del personaje en 'The Big Bang Theory'

Sheldon mintió al decir que no tuvo amigos en la infancia

Desde que conocimos a Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory', hizo énfasis en que durante su niñez nunca tuvo ni un solo amigo debido a su carácter, lo cual fue creído por los fans. Sin embargo, al ver 'Young Sheldon' es claro que el planteamiento del personaje es una mentira.

En los primeros capítulos de 'Young Sheldon', efectivamente se ve al protagonista solo, pero conforme avanza la trama esto cambia. Comienza a hacer amistad con Tam, un niño de su escuela, y después con Paige, una niña superdotada a quien inicialmente ve como su rival.

Sheldon también crea un vínculo con sus vecinos de la residencia universitaria y en un momento, Paige le pregunta cómo es posible que tenga más amigos que ella, él de manera cínica, responde que realmente no los quería, lo cual significaría que en 'The Big Bang Theory' renegara de ellos.

Imagen Warner Bros. Television

La relación de Sheldon con sus hermanos no es tan hostil

Missy y Georgie son los hermanos de Sheldon, y aunque en 'The Big Bang Theory' tienen pocas apariciones, en la serie precuela ambos son protagonistas.

En un caso similar al anterior, Sheldon explica a Leonard y su grupo que siempre tuvo fricciones fuertes con sus hermanos. Sin embargo, en la serie que muestra su infancia, esto no es del todo cierto.

Aunque el Sheldon adulto parece tener una mala relación con ambos, en 'Young Sheldon' hay varios momentos donde tanto Missy como Georgie lo apoyan incondicionalmente, a pesar de no entenderlo completamente.

Imagen Warnero Bros. Television

Sheldon canta "Soft Kitty" en un momento donde no está enfermo

En 'The Big Bang Theory', los fans saben que Sheldon Cooper tiene muchas reglas: no sentarse en su lugar, no tocar su comida, no silbar y no cantar "Soft Kitty" a menos que alguien esté enfermo.

La serie precuela, 'Young Sheldon', generalmente sigue esta última regla, mostrando a la madre de Sheldon cantándole la popular canción cuando está enfermo. Sin embargo, en la cuarta temporada, esta regla es rota por el mismísmo Sheldon, específicamente cuando se encuentra aprendiendo a andar en bicicleta, pues para calmar sus nervios termina entonándo la composición.

Imagen Warner Bros. Television

Sheldon tiene recuerdos alterados de su papá

Es importante recordar que Sheldon en 'The Big Bang Theory' describe a su papá como una persona alcohólica, amante del fútbol americano, torpe y un familiar ausente en su crianza, pero no todo es cierto.

Dentro de 'Young Sheldon', se muestra a George Cooper como una persona proovedora que trata de congeniar con su hijo y educarlo de la mejor manera, pero definitivamente no tiene un problema con la cerveza.

Incluso en su adultez, Sheldon asegura que su padre engañó a su madre con una mujer rubia, pero lo que no sabía es que de hecho aquella persona que vio era su propia mamá vistiendo un disfraz.

Imagen Warner Bros. Television

'The Big Bang Theory' nunca mencionó al Dr. Sturgis

En la serie original, 'The Big Bang Theory', se muestra que algunas de las mayores influencias en la vida de Sheldon fueron Stephen Hawking, el profesor Proton y su abuelo; no obstante en ningún capítulo, Sheldon menciona al Dr. John Sturgis.

Dicho personaje es un maestro invitado de física en East Texas Tech que se convirtió en un mentor cercano para el joven Sheldon. Además, Sturgis tuvo una relación con MeeMaw, la abuela de Sheldon. A pesar de su importancia en la juventud del protagonista, el Sheldon adulto parece haber olvidado completamente a Sturgis y su influencia.

Imagen Warner Bros. Television


¿Qué otra cosa de las series crees que no cuadra? Dinos en los comentarios.

