¿Fan de Coldplay se "siente mal" por su video que expone supuesta infidelidad del CEO Andy Byron?

Video ¿Quién es la esposa de Andy Byron? La mujer a la que supuestamente le fue infiel en concierto de Coldplay

Grace Springer, la fan de Colplay que publicó el video que aparentemente expone a Andy Byron, CEO de Astronomer, siéndole infiel a su esposa con una colega de trabajo, finalmente ha hablado.

La chica de 28 años capturó el instante en el que el director ejecutivo y Kristin Cabot, jefa de recursos humanos de la compañía, aparecieron abrazados en la ‘kiss cam’ durante el concierto que la banda ofrecía en el estadio Gillette, en Massachusetts, el miércoles por la noche.

Al verse a cuadro, ambos se apresuraron a esconderse, por lo que Chris Martin, vocalista de la banda, reaccionó declarando ante la audiencia: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

El clip de Springer, ‘posteado’ en TikTok, se volvió viral en cuestión de horas y el dúo, además de ser identificado, se convirtió en el centro de la polémica.

Byron está casado con Megan Kerrigan mientras que Cabot se divorció de Kenneth Thornby en 2022, de acuerdo con New York Post.

Fan de Coldplay defiende su video

En medio de la controversia, Grace Springer habló sobre su grabación, indicando que aunque nunca tuvo la intención de causar un escándalo, se mantiene firme en haberlo difundido.

“No tenía ni idea de quiénes eran. Sólo pensé que había capturado una reacción interesante ante la ‘kiss cam’ y decidí publicarla”, dijo a The Sun, este 18 de julio.

“Una parte de mí se siente mal por haberle dado un vuelco a la vida de estas personas, pero quien juega juegos estúpid… gana premios estúpid…”, agregó.

La nativa de New Jersey aceptó que: “Espero que sus parejas puedan recuperarse de esto y tener una segunda oportunidad de alcanzar la felicidad que se merecen, con todo el futuro por delante”.

“Espero que, para ellos [Andy Byron y Andy Byron], mi video haya sido una bendición disfrazada”, afirmó al respecto.

Ella detalló que, con sus amigos, “se habló mucho” de la aparición del par en la pantalla gigante luego del ‘show’, pero que “nadie sabía quiénes eran” en realidad.

Puntualizó que colgó el material en las primeras horas del jueves, “antes de acostarme”, ganando “popularidad con un par de miles de visitas”. Hasta la tarde de este viernes, su tiktok ha sido reproducido 64 millones de veces.

Hace unas horas, Grace reapareció en la plataforma: “Regresando a TikTok después de romper el Internet, destruir múltiples carreras y arruinar dos matrimonios”.

Además, en la sección de la descripción anotó, sumando un emoji de manos formando un corazón: “Hola, Andy, por favor, no me demandes”.

Grace Springer grabó el video en el que Andy Byron aparece con Kristin Cabot durante el concierto de Coldplay. Imagen Grace Springer/TikTok

¿Fue planeado?

Por ahora, Coldplay sigue sin pronunciarse acerca de lo sucedido. No obstante, fuentes de la producción aclararon, reporta The Sun, que el instante entre Andy Byron y Kristin Cabot no lo planearon.

“En una gira de conciertos como esta, el camarógrafo en esta parte particular del espectáculo se limita a escanear al público y elegir personas al azar”, explicó un ‘insider’.

“Hay un editor de vídeo itinerante entre bastidores o en la sala que selecciona mediante conmutador qué cámara usar en cada momento del ‘show’. Esta situación habría sido totalmente aleatoria”, añadió.