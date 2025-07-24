¿Kristin Cabot fue despedida por infidelidad con Andy Byron?: ella toma radical decisión

Video ¿Kristin Cabot fue despedida tras la renuncia de Andy Byron a Astronomer?: esto pasó

Kristin Cabot ha tomado una radical decisión a una semana de que su alegada infidelidad con Andy Byron, ex CEO de Astronomer, quedara expuesta durante un concierto de Coldplay.

Este jueves 24 de julio, un portavoz de la compañía dio a conocer que ella dimitió a su puesto como jefa de Recursos Humanos de la mencionada compañía, el cual desempeñaba desde noviembre de 2024.

“Puedo confirmar que Kristin Cabot ya no está en Astronomer, ha renunciado”, cita el medio la declaración del vocero.

Ella deja el cargo días después de que su colega, y presunto amante, hiciera lo mismo al abandonar la dirección ejecutiva de la organización.

Previamente, la corporación anunció que había iniciado una investigación formal sobre el escándalo que rodeaba a sus empleados.

Kristin y Andy fueron captados por la ‘kiss cam’ en la presentación que la banda británica ofreció en Boston el pasado 16 de julio.

En un video viral se pudo apreciar que el dúo se abrazaba mientras la agrupación interpretaba ‘The Jumbotron Song’. Sin embargo, en cuanto aparecieron a cuadro en la gran pantalla, trataron de esconderse.

El empresario está casado con Megan Kerrigan. El marido de la experta es Andrew Cabot, CEO de Privateer Rum, fabricante de bebidas alcohólicas.

Hasta el momento, ni Byron ni Kristin se han pronunciado públicamente sobre su presunto desliz. Ambos borraron sus perfiles de LinkedIn, donde internautas les comentaban acerca de ello.

Por su parte, según Daily Mail, Kerrigan “huyó”, en medio de la controversia, a su “mansión familiar en Maine, valorada en 2.4 millones de dólares”, donde mantiene “recluida”.

Así halagó Andy Byron

Cuando Kristin Cabot fue contrada, Andy Byron la elogió en un comunicado, retomado posterior al escándalo por New York Post.

“Su liderazgo excepcional y su profunda experiencia en gestión de talentos, compromiso de los empleados y desarrollo de estrategias de personal serán fundamentales a medida que continuamos nuestra rápida trayectoria”, señaló.