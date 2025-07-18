Coldplay

¿Coldplay expone infidelidad del CEO Andy Byron en concierto y él emite disculpa? Esto se sabe

Presuntamente, Andy Byron, el empresario que fue captado abrazando a su colega Kristin Cabot en una presentación de la agrupación, había emitido una declaración en la que, aparentemente, recriminaba a la banda haber sido grabado sin su consentimiento, exponiendo su supuesto engaño a su esposa, Megan Kerrigan.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Quién es la esposa de Andy Byron? La mujer a la que supuestamente le fue infiel en concierto de Coldplay

El momento en el que, durante un concierto de Coldplay, una supuesta infidelidad quedó captada gracias a la ‘kiss cam’ sigue dando de qué hablar.

Fue en redes sociales donde se viralizó el video en el que grabaron a un hombre abrazando a una mujer mientras la agrupación se disponía a interpretar ‘The Jumbotron Song’ ante los presentes en el estadio Gillette, en Massachusetts.

PUBLICIDAD

“¡Vaya, miren a esos dos!”, dijo Chris Martin al ver en pantalla a los susodichos, pero de inmediato añadió, al notar que ellos se ocultaron rápidamente de la cámara, “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

Luego de que el clip se propagara por todo Internet, se reveló que el dúo eran Andy Byron, director ejecutivo de Astronomer, y Kristin Cabot, jefa de recursos humanos de la compañía, según The Guardian.

Él está casado con Megan Kerrigan y ella se divorció de Kenneth Thornby en 2022, de acuerdo con New York Post.

@famososunivision

¡Se les borró la sonrisa! 😳😅 Coldplay expuso accidentalmente un supuesto romance, los cuales resultaron ser el CEO de una empresa y una trabajadora suya 🤡 ¿Qué dicen sus esposos? 🤔 #Coldplay #expuso #romance #CEO #viral #lifestyle #famosos #celebs #celebridades #entretenimiento #series #novelas #fypシ゚viral #noticias #últimahora #Social

♬ Cena Engraçada e Inusitada de 3 minutos - HarmonicoHCO

Más sobre Coldplay

Esposo de Kristin Cabot hace revelación tras polémica por infidelidad expuesta en show de Coldplay
2 mins

Esposo de Kristin Cabot hace revelación tras polémica por infidelidad expuesta en show de Coldplay

Univision Famosos
Ex de Chris Martin se convierte en vocera de Astronomer tras escándalo de Andy Byron y Kristin Cabot
2 mins

Ex de Chris Martin se convierte en vocera de Astronomer tras escándalo de Andy Byron y Kristin Cabot

Univision Famosos
¿Kristin Cabot fue despedida tras la renuncia de Andy Byron a Astronomer?: esto pasó
1:07

¿Kristin Cabot fue despedida tras la renuncia de Andy Byron a Astronomer?: esto pasó

Univision Famosos
¿Kristin Cabot fue despedida por infidelidad con Andy Byron?: ella toma radical decisión
2 mins

¿Kristin Cabot fue despedida por infidelidad con Andy Byron?: ella toma radical decisión

Univision Famosos
El esposo de Kristin Cabot proviene de una millonaria familia: a esto ascendería su fortuna
1:11

El esposo de Kristin Cabot proviene de una millonaria familia: a esto ascendería su fortuna

Univision Famosos
¿Qué hizo la esposa de Andy Byron tras quedar expuesta “infidelidad” de él en show de Coldplay?
2 mins

¿Qué hizo la esposa de Andy Byron tras quedar expuesta “infidelidad” de él en show de Coldplay?

Univision Famosos
Andy Byron renuncia a su cargo de CEO tras polémica de infidelidad en concierto de Coldplay
1 mins

Andy Byron renuncia a su cargo de CEO tras polémica de infidelidad en concierto de Coldplay

Univision Famosos
Confirman que Kristin Cabot, la mujer que Andy Byron abrazaba en concierto de Coldplay, está casada
2 mins

Confirman que Kristin Cabot, la mujer que Andy Byron abrazaba en concierto de Coldplay, está casada

Univision Famosos
¿CEO Andy Byron y Kristin Cabot serán despedidos? Compañía habla tras supuesta infidelidad en concierto de Coldplay
2 mins

¿CEO Andy Byron y Kristin Cabot serán despedidos? Compañía habla tras supuesta infidelidad en concierto de Coldplay

Univision Famosos
¿Fan de Coldplay se "siente mal" por su video que expone supuesta infidelidad del CEO Andy Byron?
3 mins

¿Fan de Coldplay se "siente mal" por su video que expone supuesta infidelidad del CEO Andy Byron?

Univision Famosos

¿Andy Byron reaccionó a lo sucedido en el ‘show’ de Coldplay?

La tarde de este jueves 17 de julio, apareció en las plataformas digitales un escrito que se atribuyó a Andy Byron como su respuesta a lo ocurrido en la presentación de Coldplay.

En el texto, firmado por el empresario y retomado por medios como Mirror y Men’s Journal, se indica: “Lo que se suponía que sería una noche de música y alegría se convirtió en un error profundamente personal que se desató en un escenario muy público”.

“Quiero disculparme sinceramente con mi esposa, mi familia y mi equipo de Astronomer. Merecen algo mejor de mí como compañero, como padre y como líder”, continúa.

En el alegado “comunicado”, supuestamente él manifestaba que se tomaría un “tiempo para reflexionar, asumir la responsabilidad” y decidir sus “próximos pasos”.

Antes de concluir, se lee: “También quiero expresar lo preocupante que es que lo que debería haber sido un momento privado se haya hecho público sin mi consentimiento”.

PUBLICIDAD

“Respeto a los artistas y al público, pero espero que todos podamos reflexionar más profundamente sobre el impacto de convertir la vida de otra persona en un espectáculo”, agrega.

En X, dichas palabras generaron que usuarios recriminaran a Byron por aparentemente culpar a Coldplay de su “indiscreción” en lugar de reconocer su engaño.

¿Andy Byron culpó a Coldplay de evidenciarlo?

Después de que surgieran nuevas críticas, TMZ dio a conocer que Astronomer les aseveró que la misiva que circulaba a nombre de Andy Byron “no es una declaración real”.

El portal detalla que ni él ni Kristin Cabot se han pronunciado acerca del incidente, y que le cuestionaron a la corporación si ellos dirán algo, a lo que no les han respondido.

Relacionados:
ColdplayFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD