¿Coldplay expone infidelidad del CEO Andy Byron en concierto y él emite disculpa? Esto se sabe
Presuntamente, Andy Byron, el empresario que fue captado abrazando a su colega Kristin Cabot en una presentación de la agrupación, había emitido una declaración en la que, aparentemente, recriminaba a la banda haber sido grabado sin su consentimiento, exponiendo su supuesto engaño a su esposa, Megan Kerrigan.
El momento en el que, durante un concierto de Coldplay, una supuesta infidelidad quedó captada gracias a la ‘kiss cam’ sigue dando de qué hablar.
Fue en redes sociales donde se viralizó el video en el que grabaron a un hombre abrazando a una mujer mientras la agrupación se disponía a interpretar ‘The Jumbotron Song’ ante los presentes en el estadio Gillette, en Massachusetts.
“¡Vaya, miren a esos dos!”, dijo Chris Martin al ver en pantalla a los susodichos, pero de inmediato añadió, al notar que ellos se ocultaron rápidamente de la cámara, “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.
Luego de que el clip se propagara por todo Internet, se reveló que el dúo eran Andy Byron, director ejecutivo de Astronomer, y Kristin Cabot, jefa de recursos humanos de la compañía, según The Guardian.
Él está casado con Megan Kerrigan y ella se divorció de Kenneth Thornby en 2022, de acuerdo con New York Post.
¡Se les borró la sonrisa! 😳😅 Coldplay expuso accidentalmente un supuesto romance, los cuales resultaron ser el CEO de una empresa y una trabajadora suya 🤡 ¿Qué dicen sus esposos? 🤔 #Coldplay #expuso #romance #CEO #viral #lifestyle #famosos #celebs #celebridades #entretenimiento #series #novelas #fypシ゚viral #noticias #últimahora #Social♬ Cena Engraçada e Inusitada de 3 minutos - HarmonicoHCO
¿Andy Byron reaccionó a lo sucedido en el ‘show’ de Coldplay?
La tarde de este jueves 17 de julio, apareció en las plataformas digitales un escrito que se atribuyó a Andy Byron como su respuesta a lo ocurrido en la presentación de Coldplay.
En el texto, firmado por el empresario y retomado por medios como Mirror y Men’s Journal, se indica: “Lo que se suponía que sería una noche de música y alegría se convirtió en un error profundamente personal que se desató en un escenario muy público”.
“Quiero disculparme sinceramente con mi esposa, mi familia y mi equipo de Astronomer. Merecen algo mejor de mí como compañero, como padre y como líder”, continúa.
En el alegado “comunicado”, supuestamente él manifestaba que se tomaría un “tiempo para reflexionar, asumir la responsabilidad” y decidir sus “próximos pasos”.
Antes de concluir, se lee: “También quiero expresar lo preocupante que es que lo que debería haber sido un momento privado se haya hecho público sin mi consentimiento”.
“Respeto a los artistas y al público, pero espero que todos podamos reflexionar más profundamente sobre el impacto de convertir la vida de otra persona en un espectáculo”, agrega.
En X, dichas palabras generaron que usuarios recriminaran a Byron por aparentemente culpar a Coldplay de su “indiscreción” en lugar de reconocer su engaño.
What a douchebag. CEO #AndyByron blaming Coldplay for his irresponsible and disrespectful indiscretion, instead of owning his philandering ways. pic.twitter.com/YfRRxeMzBz— Teena Valerie Mordi (@Valteena) July 17, 2025
¿Andy Byron culpó a Coldplay de evidenciarlo?
Después de que surgieran nuevas críticas, TMZ dio a conocer que Astronomer les aseveró que la misiva que circulaba a nombre de Andy Byron “no es una declaración real”.
El portal detalla que ni él ni Kristin Cabot se han pronunciado acerca del incidente, y que le cuestionaron a la corporación si ellos dirán algo, a lo que no les han respondido.