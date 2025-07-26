Gwyneth Paltrow

Ex de Chris Martin se convierte en vocera de Astronomer tras escándalo de Andy Byron y Kristin Cabot

Gwyneth Paltrow, exesposa del vocalista de Coldplay, fue nombrada la nueva portavoz de Astronomer tras escándalo por la relación extramarital de Andy Byron y Kristin Cabot, quienes eran ejecutivos de la empresa.

Univision picture
Por:Univision
¿Kristin Cabot fue despedida tras la renuncia de Andy Byron a Astronomer?: esto pasó

Gwyneth Paltrow ha sido nombrada vocera temporal de Astronomer, la empresa que ha estado en medio de la polémica, luego de que Chris Martin, vocalista de Coldplay, ventilara el amorío de Andy Byron, CEO de la empresa, con Kristin Cabot, la directora de Recursos humanos, durante su concierto en Massachusetts.

Cabe señalar que la actriz estuvo casada 11 años con el cantante y tuvieron dos hijos, lo que vuelve curioso que sea ella quien responda las preguntas del público sobre la compañía tecnológica especializada en orquestación de datos con Apache Airflow.

¿Qué dijo Gwyneth Paltrow?

Luego de que Andy Byron y Kristin Cabot fueran captados por la 'Kiss Cam' mientras estaban abrazados y evidenciaran con su comportamiento su infidelidad, el video se volvió viral, generando una ola de memes y críticas que afectaron la imagen pública de Astronomer.

Aunque no tiene vínculos previos con la empresa, Gwyneth Paltrow fue elegida por su experiencia en manejo de crisis mediáticas y su perfil global.

En un video publicado por Astronomer, la actriz aparece sentada, con tono relajado y humorístico, diciendo: "Hola, soy Gwyneth Paltrow. Astronomer ha recibido muchas preguntas en los últimos días y querían que yo respondiera las más comunes".

"Sí, Astronomer es el mejor lugar para ejecutar Apache Airflow, unificando la experiencia de manejar datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial a escala. Estamos encantados de que tanta gente haya desarrollado un nuevo interés en la automatización de flujos de trabajo de datos", añadió.

El clip mezcla ironía con promoción de los servicios de la empresa, como su evento Beyond Analytics.

¿Qué sigue para Astronomer?

Mientras Pete DeJoy asume como CEO interino, la empresa busca reposicionar su imagen con una campaña que combina transparencia, humor y figuras públicas de alto perfil.

La participación de Paltrow parece ser un movimiento estratégico para desviar la atención del escándalo y reforzar la confianza en la marca.

Tras la polémica, Andy Byron renunció a su puesto como CEO de la empresa y pocos días después Kristin Cabot hizo lo mismo.

Relacionados:
Gwyneth PaltrowChris MartinColdplayAndy ByronKristin CabotCelebridadesFamosos

