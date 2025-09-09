Kristin Cabot

Esposo de Kristin Cabot hace revelación tras polémica por infidelidad expuesta en show de Coldplay

El empresario Andrew Cabot rompió el silencio luego de que trascendiera que la ejecutiva solicitó el divorcio. Ella fue captada abrazada por Andy Byron, ex CEO de Andrew Cabot, por la ‘kiss cam’ en la presentación de la banda británica.

Andrew Cabot, el aún esposo de Kristin Cabot, la ejecutiva que fue captada siendo abrazada por quien era su jefe, Andy Byron, ex CEO de Astronomer, durante un concierto de Coldplay, hizo una inesperada revelación sobre su relación con ella.

La declaración del empresario llega luego de que trascendiera que la mujer de 52 años solicitó el divorcio el pasado 13 de agosto, según reportó Page Six.

Esposo de Kristin Cabot sorprende con revelación

Este 8 de septiembre, el portavoz de Andrew Cabot le dijo a People que este y Kristin Cabot ya no eran pareja cuando ella apareció con Andy Byron en la ‘kiss cam’ en el show de la banda británica, el 16 de julio.

“Se separaron de forma privada y amistosa varias semanas antes de la presentación de Coldplay”, dijo el representante.

Él agregó que “la decisión” del dúo de poner fin a su unión legal “ya estaba en marcha antes de esa noche”.

Ahora, que el proceso de disolución de su matrimonio es público, “Andrew espera que esto ponga fin a las especulaciones” y “permita a su familia la privacidad que siempre ha valorado”.

Durante su tiempo juntos, ellos no tuvieron hijos, de acuerdo con el medio, que buscó a Kristin para conocer su postura, pero no obtuvo respuesta.

Hasta el momento, ni ella ni Byron, quien se desconoce si sigue casado con Megan Kerrigan, se han pronunciado sobre la naturaleza de su vínculo.

Chris Martín defendió la ‘kiss cam’ en los conciertos de Coldplay

A un mes de que sugiera la polémica en torno a Andy Byron y Kristin Cabot, cuyo apellido de soltera es Stanek, Chris Martín, vocalista de Coldplay, rompió el silencio.

“Hemos estado usando [el Jumbotron] por mucho tiempo, y sólo recientemente se convirtió en un …”, reportó el portal HullLive.

“La vida te da limones y tienes que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes”, añadió.

