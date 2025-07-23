¿Qué hizo la esposa de Andy Byron tras quedar expuesta “infidelidad” de él en show de Coldplay?

Video ¿Quién es la esposa de Andy Byron? La mujer a la que supuestamente le fue infiel en concierto de Coldplay

Megan Kerrigan, esposa del ex CEO Andy Byron, aparentemente tomó una decisión sobre su vida luego de que su marido fuera captado abrazando a su colega, Kristin Cabot, durante un concierto de Coldplay.

Aunque no se ha pronunciado públicamente, la pareja del antiguo director ejecutivo de Astronomer, habría dado la primera señal de estar enterada del alegado engaño de su marido por medio de redes sociales.

PUBLICIDAD

Ella supuestamente borró el apellido Byron de su nombre en su perfil de Facebook, dejando sólo el de soltera, pero luego eliminó por completo la cuenta, de acuerdo con Page Six.

¿Dónde está la esposa de Andy Byron?

A días de lo sucedido, aunque aún en medio del escándalo, Daily Mail reporta el presunto paradero de Megan Kerrigan.

El medio británico señala que supuestamente la esposa de Andy Byron “se encuentra recluida en la mansión familiar en Maine, valorada en 2.4 millones de dólares”.

Según señalan, la mujer de 50 años “mantiene conversaciones acerca de crisis en su matrimonio” después del polémico momento en el que el empresario apareció en la ‘kiss cam’ de la presentación de Coldplay del pasado 16 de julio en Boston.

Aparentemente, tras la viralización de la “infidelidad” del padre de sus hijos, Megan “tuvo a varios miembros de su familia, incluida su hermana mayor Maura, apoyándola”.

Ella “huyó” de su casa de 1.4 millones de dólares en Northborough, Massachusetts, y “ha estado tratando de mantener un perfil bajo” en la ya mencionada propiedad en Kennebunk, a 106 millas de distancia, explica el diario.

Hasta la fecha, Byron ha guardado hermetismo en torno a su comentado ‘desliz’ extramatrimonial con Kristin Cabot, quien también está casada con Andrew Cabot, CEO de Privateer Rum.