Claudia Martín no vio otras versiones de 'Los ricos también lloran' por 2 razones comprensibles

En la versión del 2022 de Los Ricos También Lloran, Claudia Martín trabajó junto a Sebastián Rulli. El producto final fue ampliamente aplaudido en México y ahora será transmitido en Estados Unidos.

Si bien la protagonista sabía la importancia del proyecto, en el que anteriormente trabajaron Verónica Castro y Thalía, nunca ha visto las otras versiones de la historia. Así lo confesó recientemente.





Claudia Martin confesó que no ha visto las versiones anteriores de Los Ricos También Lloran

Hay que recordar que esta historia ha visto la luz en ocasiones anteriores y con algunas variaciones: la más recordada es la de 1979, estelarizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra y que, al día de hoy, es considerada un clásico de la pantalla chica.

En 1995 llegó ‘María la del barrio’ (que puedes ver completamente gratis en ViX). Si bien la historia fue ligeramente ajustada para darle un nuevo aire, es la misma trama.

En entrevista con la revista People, publicada este 6 de septiembre, Claudia Martín reveló que no ha visto ninguna de esas dos entregas. Sus razones, de entrada, son muy simples:

“En la primera no había nacido y en la segunda estaba muy chiquita y mi mamá no me dejaba ver novelas”.



Además, en su preparación para darle vida a Mariana Villarreal en el remake de Los Ricos También Lloran del 2022, la actriz evitó ver las anteriores entregas porque:

“No quería ni compararme ni frustrarme de decir 'tengo que llegar a eso' o 'tengo que parecerme a eso'. Simplemente yo agarré los libretos, me senté con mi coach de actuación, con mis directores, con mis compañeros actores y pues ya”.

Claudia Martin contó lo más difícil de su personaje en Los Ricos También Lloran

Sobre los retos que tuvo en la filmación de la telenovela, la estrella comentó que “lo más complicado” fue seguir la línea de tiempo de su personaje.

Hay que recordar que la historia se desarrolla a lo largo de varios años, con cortes entre una etapa y otra, sin embargo, como explicó:

“Cuando grabamos no lo hacemos cronológicamente, o sea empiezas de repente etapa 1, la siguiente escena etapa 3, luego etapa 1, etapa 2”.



Esto la llevó a confundirse:

“Era como 'espera, ¿en qué momento de la vida de este personaje estoy?'”, comentó Claudia Martín a la revista.



Otra de las dificultades con Mariana Villarreal fue procurar que no perdiera su esencia a lo largo de los 20 años que transcurren en la ficción, puesto que “cómo conservas esa frescura o ese corazón tan lindo que tenía ella a pesar de todo lo que le va tocando vivir a lo largo de su historia”.