¿Claudia Martín le consiguió trabajo a su novio? Así fue como ayudó a Hugo Catalán

Claudia Martín, quien ha participado en producciones como ‘Sin tu mirada’ (2017), ‘Un camino hacia el destino’ (2016), ‘Amores con trampa’ (2015), ‘Sueño de amor’ (2016) y ‘Fuego ardiente’ (2021) se ha ganado el corazón de sus seguidores con su indudable talento frente a las cámaras.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para la actriz de 32 años, pues ha estado bajo del ojo público luego de que su exesposo, Andrés Tovar, confirmara su ruptura en junio de 2021, esto tras dos años de matrimonio.

Así manejó Martín su divorcio Claudia Martín

Tras vivir una separación llena de acusaciones de infidelidad, extorsión y amenazas de demanda, la protagonista de ‘Como tú no hay dos’ habló sobre esa etapa de su vida y aseguró que “todo pasa por algo mejor”.

“Esto fue parte del universo y ni me siento mal ni pienso que haya fracasado. Al contrario, todo pasa por algo mejor y he aprendido muchísimo de lo que quiero y no quiero en la vida”, dijo la artista a TVyNovelas.

Claudia Martín anunció su nuevo romance

Con una publicación en su cuenta de Instagram el 14 de enero de 2022, Claudia Martín anunció a su más de un millón de seguidores que se encuentra en una relación con el también actor Hugo Catalán. “Contigo” es la palabra que se lee al pie del 'post'.

Por su parte, Catalán publicó la misma foto y la acompañó con una enternecedora frase: “Un día me crucé con la mirada de un ángel”. Los seguidores de la pareja de inmediato llenaron la caja de comentarios con buenos deseos.

¿Claudia Martín le consiguió trabajo a su novio?

Durante la última emisión del programa ‘Con permiso’, la periodista de espectáculos Martha Figueroa comentó que la actriz impulsó la carrera de su pareja, pues lo recomendó con el productor de Los Ricos También Lloran, el ‘remake’ que protagonizará de la mano de Sebastián Rulli.

“Resulta que él es la pareja nueva de Claudia y coincidieron porque están grabando juntos la nueva versión de ‘Los ricos también lloran’, pero no es que estuvieran grabando juntos de inicio, sino que ella era la protagonista (ya se los hemos contado) y parece ser que ella le dijo al productor 'oye y por qué no contratas a este muchacho, vieras que buen actor y qué guapo'”, aseguró Figueroa.



La periodista también señaló que esto podría ayudarlos a compartir tiempo durante las grabaciones de la telenovela.

“Entonces él le dijo 'oye sí me late' y entonces 'contraten a ese muchacho' y está ahí en la novela con ella y pues ya pueden compartir más tiempo y estar ahí, contentos, qué linda que lo apoya y todo”, dijo.