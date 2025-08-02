¡Claudia Martín y Carlos Saíd se convertirán en papás! Anuncian embarazo a un mes de su boda

Video ¿Claudia Martín se casó embarazada?: detalle en sus fotos levanta sospechas

Claudia Martín y Carlos Saíd confirmaron que están esperando a su primer hijo, a un mes de su boda civil.

La pareja dio a conocer la noticia a través de Instagram con varias fotografías en las que aparecen desnudos y se aprecia el vientre abultado de la actriz, de 35 años.

"El fruto de nuestro amor. Estamos muy felices de recibirte, ¡te amamos! Atte. tus papás", se lee en la publicación.

La noticia llega tras semanas de especulación, alimentadas por el diseño del vestido nupcial de Claudia, que algunos interpretaron como una estrategia para ocultar su embarazo.

Aunque en entrevistas previas negaron que la boda estuviera motivada por la dulce espera, este 2 de agosto confirman que están listos para convertirse en padres.

Claudia Martin y Carlos Saíd anuncian embarazo. Imagen Claudia Martin/Instagram

Claudia Martín y Carlos Saíd: su historia de amor

La historia de amor entre Claudia y Carlos comenzó en los sets de grabación de la telenovela 'Juegos de amor y poder', donde la química entre ambos trascendió la pantalla.

En enero de 2025 oficializaron su relación, y el 31 de mayo Carlos le propuso matrimonio en Oaxaca, tierra natal de la actriz.

La pareja ha manifestado su deseo de formar una familia numerosa: "Carlos bromea con tener 17 hijos, como un equipo de fútbol", comentó la estrella de telenovelas Claudia en una entrevista reciente, mientras que ella asegura que deja ese tema "en manos de Dios".

Este embarazo marca el inicio de un nuevo capítulo para Claudia Martín, quien ha conquistado al público con protagónicos en telenovelas como 'Sin tu mirada' y 'Los ricos también lloran', y para Carlos Said, reconocido por su participación en 'Like, la leyenda' y 'Si nos dejan'.