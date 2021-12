Claudia Álvarez llenó su pancita de embarazo con tatuajes y a sus fans les gustó este estilo

Fue en septiembre de 2021 cuando a través de una publicación en redes sociales Claudia Álvarez y su esposo, el productor Billy Rovzar, compartieron con sus fans la noticia de que serán papás por segunda ocasión. Tan sincera como siempre, la protagonista de Vencer el Desamor no ha dudado en presumir su embarazo y relatar su experiencia.

Recientemente, la actriz mexicana compartió con sus seguidores de Instagram una foto más de su 'baby bump', pero en esta ocasión lo hizo con un toque “rudo”, pues con ayuda de un filtro llenó su pancita de tatuajes.

Con una curiosa imagen que publicó en sus historias de Instagram, la futura mamá de 40 años reveló que su embarazo ha sido “rudo”; sin embargo, aseguró que se siente feliz y “poderosa”.

“Con tatuajes porque así siento este embarazo… RUDO”.

Claudia Álvarez espera mellizos: así ha sido su embarazo a los 40 años

En una serie de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, Claudia Álvarez compartió algunos de los cuidados que tuvo tras la fecundación in vitro que le permitió gestar a sus mellizos. Señaló que el “reposo absoluto” fue fundamental, pues durante los primeros cinco días estuvo en cama y se paraba sólo para ir al baño.

Asimismo, la actriz aprovechó la oportunidad para señalar que su “apoyo” emocional y mental en todo el proceso ha sido su esposo, Billy Rovzar, quien siempre la reconforta.

“Es la persona con la que me siento más segura estando vulnerable y siempre tiene las palabras correctas para hacerme sentir bien y verle lo hermoso a los momentos más complejos”.

“Vomitando, con náuseas”, pero feliz: así se siente Álvarez

En una entrevista para Despierta América, Claudia Álvarez confesó que a pesar de que se siente llena de felicidad por la oportunidad de convertirse en mamá por segunda ocasión, físicamente está atravesando por una etapa de síntomas complicados: “Desde que me despierto hasta que me duermo, estoy vomitando, con náuseas y sintiéndome de la fregada. O sea mal, mal”.

En octubre, mediante una publicación en Instagram, la actriz compartió algunos de los malestares que ha padecido y aseguró que han sido más fuertes de los que atravesó con Kira, su primogénita.

“La próxima semana cumplo 5 meses de embarazo y sí he pasado por momentos duros, mis síntomas fueron al doble que con Kira, ahora se me va el oxígeno al hacer 3 cosas, pero solo de pensar que tengo en mi cuerpo 3 corazones, 60 dedos, 6 pulmones y así me puedo seguir con la súper lista, me siento súper poderosa y no habrá nada que no pueda lograr en la vida”, puntualizó.

Las primeras imágenes de sus bebés

En septiembre, Claudia Álvarez compartió en sus historias de Instagram una ecografía, en la cual no se observaba con definición a sus bebés. Después, el 22 de noviembre publicó una imagen en la que ya se aprecian la nariz, la boca y las manos de sus mellizos, de los que aún no revela el nombre.

“Gracias a Dios todo va perfecto con su desarrollo, ya pesan medio kilogramo (1.1 libras) cada uno, pero mi espalda los siente como si pesaran mucho más”, escribió.