Claudia Álvarez se reencuentra con su ‘hija’ en ‘Porque el amor manda’: luce irreconocible

Video Claudia Álvarez para en seco a los que le dicen “mala mamá” por dejar a los mellizos e ir a Disney con Kira

Claudia Álvarez presumió el reencuentro que tuvo con María José Mariscal, quien interpretó a su hija en la telenovela ‘Porque el amor manda’.

La esposa de Billy Rovzar recurrió a su Instagram para compartir la fotografía del emotivo momento que vivió recientemente.

Claudia Álvarez presume reunión con su ‘hija’

De acuerdo con TVyNovelas, hace unos días Claudia Álvarez subió a las historias de la red social la ‘selfie’ que se tomó con María José Mariscal.

El medio puntualizó, sin ahondar en detalles, que aparentemente ellas se vieron en un evento en el que coincidieron.

“Mi hija ‘Valentina’ de ‘Porque el amor manda’ y yo, 12 años después”, escribió Álvarez encima de la postal.

Claudia Álvarez presumió su reencuentro con su 'hija'. Imagen Claudia Álvarez/Instagram, TVyNovelas

Cuando grabaron ‘Porque el amor manda’, Mariscal tenía únicamente siete años. Ella pudo trabajar además con Fernando Colunga, quien encarnaba a su papá.

Actualmente, ella tiene 18 años y recientemente reveló emocionada que ya vive sola, un deseo que tenía desde que cumplió 15.

En este tiempo, ‘Marijo’, como se nombra de cariño, no se ha apartado de los melodramas y ha participado en producciones como ‘Mi corazón es tuyo’ y ‘Sueño de amor’.

De acuerdo con Las Estrellas, su último trabajo en la televisión mexicana fue ‘Ellas soy yo’, en la piel de ‘Alondra López’, junto a Scarlet Gruber.

‘Hija’ de Claudia Álvarez exhibe ‘hate’

Este 6 de agosto, María José Mariscal evidenció con humor el ‘hate’ que recibió por parte de una usuaria de la plataforma digital.

Ella subió la captura de pantalla de un mensaje que le llegó, en el que la llaman “vieja asquerosa” y la ofenden por ser mamá.

Sin embargo, posteriormente la estrella juvenil le aclara a dicha persona que ella no es la celebridad a la que está atacando, por lo que le ofrecieron una disculpa.

“Oigan, sí me están confundiendo muchas personas de cuenta ja, ja, ja. La cuenta a la que son estos mensajes es a esta @marianaecheve, no a mí ja, ja, ja”, aclaró en un texto.