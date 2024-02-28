Claudia Álvarez revela por qué quiere “mandarle flores” a las exesposas de su marido

Video Claudia Álvarez convirtió en madrina de sus hijos a la exesposa de su marido Billy Rovzar

Claudia Álvarez contrajo nupcias con Billy Rovzar en 2016 y fruto de su matrimonio procreó a sus hijos: Kira, Clío y Billy.

La actriz deja claro en redes sociales y eventos públicos que tiene una sólida relación con el productor, quien tuvo dos divorcios antes de conocer a la protagonista de telenovelas.

Ahora que tienen 12 años juntos y 8 de matrimonio, Claudia Álvarez se sinceró sobre las exparejas de su marido y destapó el motivo por el que le gustaría “mandarles flores”.

Durante la alfombra roja de su nueva película ‘Un buen divorcio’, este lunes 26 de febrero, la actriz destacó que “agradece” profundamente a las exmujeres del padre de sus hijos, pues su pasado amoroso le ayudó a ser el hombre que actualmente es.

Afirmó que incluso quisiera tener el detalle de “mandarles flores” por lo que vivieron con él.

“Yo soy esa mujer que le debería de mandar flores a todas las exnovias, exesposas, porque gracias a todo lo que vivieron con él, él es hoy como es, conmigo, con sus hijos, con su familia, con sus amigos. Entonces yo vivo en gratitud con todos y con todas”, indicó.

Claudia Álvarez afirmó que esas experiencias han llevado a Billy Rovzar a tener una relación sana y sólida.

“Soy su tercer matrimonio, lleva dos divorcios y tiene ahora sí, qué te puedo decir, experiencia… También hay unos capítulos que tienen que ver con cosas que nosotros hemos hecho en nuestro matrimonio, estrategias”, comentó a medios como Hoy Día.

Claudia Álvarez aprovechó su encuentro con la prensa para dejar claro que jamás ha pensado en el divorcio con Billy Rovzar.

“Nunca, 12 años y jamás, pero porque creo que Billy y yo, nuestras almas están hechas para estar juntas, nuestra relación está blindada”, sentenció.

Claudia Álvarez lleva buena relación con la exesposa de Billy Rovzar

Antes de contraer nupcias con Claudia Álvarez, el productor se casó con Fernanda Gamboa, con quien tuvo a sus hijos mayores, y con la actriz Sara Maldonado.

Tras sus fracasos matrimoniales, conoció a su actual esposa, con quien en 2016 contrajo nupcias.

Desde que comenzó su relación con Rovzar, Claudia Álvarez hizo una gran mancuerna con la primera exmujer de su esposo, quien es madrina de sus hijos.

“Nosotros decidimos estar con una persona que tiene hijos, te integras a la familia. Porque si tú lo amas a él, no puedes pensar que en el pasado nadie lo pudo haber amado”, detalló.

Mientras que Billy Rovzar ha destacado que tienen una gran amistad e, incluso, que cuando llegan a visitar Miami, se hospedan en la casa de su exesposa.