Claudia Álvarez es hospitalizada de emergencia: actriz publica imágenes y revela qué le pasó

La actriz compartió una grabación en la que destacó cómo empezaron sus síntomas y cuándo saldrá del hospital.

La última participación de Claudia Álvarez en las telenovelas fue en 2022 cuando realizó una participación especial en ‘Mi camino es amarte’, la cual puedes ver en ViX.

A casi dos años de su último melodrama, la actriz estrenó la película ‘Un buen divorcio’, la cual protagoniza con Esmeralda Pimentel, y durante la alfombra roja de la cinta sufrió por su delicado estado de salud.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Billy Rovzar detalló que tras desfilar frente a los medios de comunicación comenzó a presentar fuertes síntomas y vomitó en repetidas ocasiones, hecho que la llevó a terminar hospitalizada de emergencia.

“Después de todo el glamour de la noche, aquí en el hospital. Me sentí supermal, llevo 12 vomitadas. Después de la alfombra roja me sentí supermal”, indicó.

Claudia Álvarez detalló que sufrió mucho y que eran tantos sus malestares que no pudo convivir con nadie durante la alfombra roja de la cinta ‘Un buen divorcio’, con la que trabajó por primera vez con su esposo.

“No podía ni contenerme, ni convivir con casi nadie, vomité, vomité, vomité, llegué a mi casa y no dormí ni un segundo, ya son las cuatro de la mañana, vomité vomité, vomité”, reveló la actriz, quien se dejó ver visiblemente afectada desde un hospital de la Ciudad de México.

Claudia Álvarez informó de su estado de salud y publicó fotos desde el hospital
Claudia Álvarez informó de su estado de salud y publicó fotos desde el hospital
Imagen Instagram Claudia Álvarez

Claudia Álvarez preocupada por su estado salud y revela cuándo saldrá del hospital

Tras desatar la preocupación de sus seguidores por aparecer en la sala de emergencia, Claudia Álvarez destacó su angustia por su estado de salud, pues tiene compromisos de trabajo por cumplir este 27 de febrero.

“Hoy me voy de viaje a Durango a grabar, tengo un junket, ¿qué va a pasar?”, dijo la protagonista de ‘Vencer el desamor’, telenovela que puedes ver en exclusiva por ViX.

Horas después de destapar lo que estaba sufriendo, la actriz, de 42 años, habló sobre cuándo podría salir del hospital y explicó qué habría provocado sus fuertes síntomas.

“Aquí seguimos. Estoy a un suero de irme, dicen que es algo viral”, indicó Claudia Álvarez, hecho que provocó miles de reacciones de los internautas, quienes le desearon pronta recuperación y le externaron su infinito cariño.

