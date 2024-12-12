Hija mayor de Claudia Álvarez ya creció: así luce Kira a sus casi 5 años

Video Claudia Álvarez para en seco a los que le dicen “mala mamá” por dejar a los mellizos e ir a Disney con Kira

Claudia Álvarez y el productor Billy Rovzar se convirtieron en padres con el nacimiento de Kira, su hija mayor que el próximo 26 de diciembre cumplirá 5 años.

Desde que la actriz de Vencer el Desamor (telenovela que puedes ver en ViX) anunció su embarazo, la pequeña Kira se convirtió en la protagonista de sus fotografías.

Los primeros años de su primogénita fueron documentados por la intérprete en su cuenta de Instagram. Sin embargo, con el nacimiento de sus mellizos (Billy y Clío), dejó de mostrarla para cuidar de su privacidad.

Así documentaba la actriz los primeros 4 años de vida de Kira. Imagen Claudia Álvarez / Instagram

Así de grande luce Kira, hija mayor de Claudia Álvarez

Pese a esta decisión, Claudia Álvarez de vez en cuando comparte fotos de sus hijos y, aunque prefiere ocultar sus rostros, los cumpleaños de sus pequeños han sido la excepción, tal como sucedió el 11 de diciembre, cuando mostró lo grande que luce Kira, su hija mayor.

Aunque el cumpleaños de Kira es el próximo 26 de diciembre, Claudia Álvarez le adelantó el festejo a su hija. Aparentemente, la actriz organizó la fiesta en el jardín de su casa, el cual contó brincolines, inflables y algunas estaciones infantiles en las que los pequeños hicieron experimentos, crearon velas y disfrutaron un show de ‘My Little Pony’.

Así celebró Claudia Álvarez el cumpleaños de Kira. Imagen Claudia Álvarez / Instagram



“Hoy le festejo a mi hija sus cinco años, cumple a finales de diciembre pero, como son vacaciones, así (puede estar) con todos sus amiguitos…”, contó en sus historias de Instagram

Claudia Álvarez presumió los detalles de la fiesta infantil en sus redes y, aunque ocultó el rostro de su hija, replicó una fotografía de la actriz Tania Lizardo, quien para felicitar a la pequeña por su próximo cumpleaños compartió una imagen de ella en la fiesta, dejando al descubierto lo grande que está Kira.

Así de grande luce la hija de Claudia Álvarez y Billy Rovzar. Imagen Claudia Álvarez / Instagram