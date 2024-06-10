Pepe Aguilar reacciona así cuando le dicen que ya tiene a Nodal de "yerno"

Video Las imágenes que confirman el noviazgo de Nodal y Ángela Aguilar: "No es una nueva relación"

Pepe Aguilar finalmente reaccionó cuando le nombraron a Christian Nodal, quien continúa siendo ligado sentimentalmente con Ángela Aguilar, hija del veterano artista.

El cantante de 55 años se encuentra actualmente de viaje por Japón con su esposa, Aneliz Álvarez Alcalá, por lo que en su cuenta de Instagram ha publicado diversas fotografías desde allá.

Aprovechando, varios usuarios de la red social han comentado las imágenes haciendo referencia a los rumores que envuelven a Christian y Ángela.

Un internauta, por ejemplo, escribió: “¡Y acá la raza con los problemas de Nodal!”, frase a la que Pepe le dio ‘Me gusta’, dejando entrever que está enterado de la situación.

¿Pepe Aguilar considera que ya tiene “yerno”?

Siguiendo con las interacciones con sus fanáticos, el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ igualmente colocó un ‘like’ a unas reveladoras palabras.

“Con su yerno donal”, anotó una persona que aparentemente se equivocó al escribir el nombre de Nodal, el viernes 7 de junio, añadiendo dos emojis de caritas carcajeándose.

Pero estos no han sido los únicos mensajes referentes a Christian que a Pepe Aguilar le han agradado recientemente: “Saludos, dice Nodal”, fue otro.

Pepe Aguilar reaccionó a comentarios sobre Nodal. Imagen Pepe Aguilar/Instagram

El reconocido exponente del regional mexicano, por otro lado, confirmó que sus tres retoños, Ángela, Aneliz y Leonardo, están ahora en su propio camino.

“Disfruten de la vida, ya los chicos crecieron y decidieron su futuro. Total, las puertas de la casa siempre estarán abiertas por si acaso tropiezan y quieren volver”, le apuntó una fanática.

“Así es, ¡saludos!”, le respondió el llamado ‘Bandido de amores’, quien hasta el momento no ha externado su sentir ante la posibilidad de que Nodal sea pareja de Ángela.

Pepe Aguilar dejó entrever que sus hijos están en su propio camino. Imagen Pepe Aguilar/Instagram

No obstante, ha trascendido que en el pasado presuntamente Pepe no estaba contento con la idea de que la joven saliera con el creador de éxitos como ‘Botella tras botella’.

Ángela Aguilar y Nodal permanecen juntos

Aunque Ángela Aguilar y Nodal no han desmentido o confirmado tener un idilio, su cercanía nuevamente quedó evidenciada.

En TikTok se ha difundido un video, capturado en uno de los conciertos que él ofreció en el Auditorio Nacional, de la Ciudad de México, este fin de semana.