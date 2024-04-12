Famosos

Christian Nodal tiene incidente de salud: lo que se sabe

El cantante compartió detalles de su salud en sus redes. Días antes había sorprendido al dejarse ver sin tatuajes en su rostro.

Elizabeth González.
Christian Nodal experimentó un incidente de salud. El jueves 11 de abril dio a conocer que se había dislocado la mandíbula.

A través de su canal de Instagram 'Forajidos, el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ compartió esta afección de salud con buen humor.

“Hola, ¿cómo estás? Todo bien por aquí. Te cuento que se me dislocó la quijada. ¿Te ha pasado?”, escribió sin dar detalles sobre lo ocurrido.

Así contó a sus fans que se había dislocado la quijada.
Imagen Christian Nodal / Instagram

Lo que se sabe de su salud

Cuatro horas después de revelar la dislocación, Christian Nodal regresó a sus redes sociales para informar que se encontraba bien, aunque prefirió no proporcionar detalles específicos.

“Ya me la arreglaron”, señaló entre risas, dejando al descubierto en ese mismo mensaje que se encontraba trabajando. Incluso, compartió: “Ya terminé el tercer video”.

Antes de este episodio, el cantante del regional mexicano sorprendió al público al mostrarse sin tatuajes en su rostro, lo que generó comparaciones físicas con el actor de Hollywood, Johnny Depp.

¿La dislocación de la mandíbula es grave?

Según expertos en salud como MedlinePlus, la dislocación y luxación mandibular ocurre cuando la articulación temporomandibular, que conecta la mandíbula con el cráneo, no funciona correctamente, causando un ligero desplazamiento de la mandíbula.

La causa más común de una dislocación mandibular es una lesión en la cara, que puede ocurrir debido a un golpe, una apertura excesiva de la boca (como al bostezar), morder un bocadillo grueso, vomitar o durante un procedimiento odontológico.

MedlinePlus refiere que es importante tratar estas lesiones oportunamente con un odontólogo, ya que suelen ir acompañadas de fuertes y molestos dolores que pueden empeorar si no se atienden adecuadamente.


