Cazzu

¿Cazzu está embarazada? Cantante levanta sospechas de que espera otro bebé con Nodal

La pareja está en medio de especulaciones de que ya está en camino su nuevo bebé y todo es debido a unas recientes fotografías publicadas por la rapera.

Por:Dayana Alvino
Video Cazzu reaviva rumores de embarazo: las fotos con impactante look que resaltaron su 'pancita'

A cinco meses de haberse convertido en madre por primera vez, tras el nacimiento de Inti, Cazzu acaba de generar sospechas acerca de si ya está esperando a su segundo hijo con Christian Nodal.

La tarde de este 28 de febrero, la rapera, de 30 años, recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías en las que aparece con el cantante.

En las instantáneas, que fueron tomadas durante su último viaje a París, Francia, la argentina luce un vestido con estampado de rosas y transparencias.

Por su parte, el intérprete de ‘Adiós amor’, de 25 años, porta un traje en combinación de colores negro y rojo, así como lentes a juego.

“¡‘Oh là là’, mamacita!”, escribió él como reacción a las postales, añadiendo varios emojis de corazón y llama encendida.

Cazzu se mostró al lado de Nodal desde París.
Imagen Cazzu/Instagram

¿Cazzu está embarazada?

En cuestión de minutos, los usuarios de la red social inundaron la sección de comentarios del ‘post’ con mensajes en los que afirman que ella luce “pancita”.

“¿Está embarazada otra vez?”, es la pregunta que se repite en diversas ocasiones. “¿Segundo bebé?”, es otra de las interrogaciones.

Cazzu generó especulaciones de que estaría embarazada.
Imagen Cazzu/Instagram


Medios de comunicación como El Gordo y La Flaca inclusive destacaron las especulaciones que se desataron a raíz de los retratos.

“Se disparan los rumores de un posible embarazo de Cazzu al verla en estas imágenes. ¿Estarán buscando la parejita?”, se lee en el perfil de la citada plataforma digital del programa.

El Gordo y La Flaca reporta los rumores que rondan a Cazzu y Nodal.
Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram

Hasta el momento, Cazzu y Nodal no se han pronunciado para desmentir o confirmar si nuevamente están en camino a ser padres.

Las suposiciones de que la argentina se encontraría preñada también surgieron hace dos semanas, cuando ella se dejó ver al asistir a la boda de su hermana, Florencia Cazzuchelli.

Nodal confiesa cuántos hijos desea tener

Años atrás, mientras todavía sostenía una relación con Belinda, Christian Nodal aseveró que “quisiera tener unos cinco hijos”, según declaraciones retomadas por ‘Venga la alegría’ en junio de 2021.

Recientemente, el representante del regional mexicano confesó, en entrevista con Los 40, que Inti lo ha “inspirado más como ser humano que como artista” y desveló que ella “se porta superbién”.

CazzuPremio Lo Nuestro

