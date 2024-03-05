Famosos

Nodal publica fotos de su hijita Inti, que es igual a él, pero Cazzu nota lo que pocos

Inti comienza a ganar terreno en el corazón de los fans de sus papás, pues ahora esperan más fotos de ella que de los cantantes.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video La bebé de Cazzu 'posa' de cuerpo completo y desata ternura por lo mucho que ha crecido

Christian Nodal publicó en redes sociales un par de fotos de su hija Inti, demostrando que es idéntica a él, aunque Cazzu no dejó pasar la oportunidad de resaltar lo que pocos notaron.

Así luce Inti, la bebé de Nodal y Cazzu, a seis meses de su nacimiento

Aunque tuvieron que pasar varios meses después de su nacimiento para que Christian Nodal y Cazzu dejaran ver la carita de su primogénita; ahora los orgullosos papás encuentran en todo el pretexto perfecto para presumir a la pequeña que llegó al mundo en septiembre de 2023.

Fue el interprete de ‘De los besos que te di’ y ‘No te contaron mal’ quien a través de su cuenta oficial de Instagram publicó una serie de imágenes de él entre las que resaltaron un par protagonizadas por Inti.

Nodal presume la carita de su hija Inti.
Nodal presume la carita de su hija Inti.
Imagen Nodal/Instagram

En las dos últimas fotografías en blanco y negro del carrete, donde el sonorense posa con un saco blanco presumiendo el estilo con el que últimamente se le ha visto desfilar en grandes pasarelas, aparece la bebé.

En la primera de estas, a Inti se le puede ver con la carita agachada luciendo la cruz con la que su padre posa en muchas de sus fotografías, mientras que en la segunda se observa por completo su rostro con gesto serio.

“Algo inolvidable pa’l cora”, escribió Nodal como descripción de la publicación del pasado 4 de marzo.

En la zona de comentarios es evidente como Inti, con apenas 6 meses, ha comenzado a ganar terreno en los corazones de los fans. Los seguidores de Nodal resaltaron una vez más el enorme parecido que guarda con su papá, con quien se disculparon pues dicen que ahora esperan más fotos de la bebé que de él.
“¿Es normal que ahora espere más las fotos de Inti que las tuyas? ¡Está preciosaaa!”; “El gran misterio de la vida, las nenas siempre parecidas al papá”; “Está bonita, tiene tus ojillos”, son algunos de los comentarios.

Cazzu reacciona a fotos de su hija Inti publicadas por Nodal

La estrella argentina no se quedó callada y reaccionó a las fotos de su hija publicadas por Nodal reclamando que el estilo que presume la menor ha superado al de papá y no es más que obra de su intervención.

“Amor creo que inti ya te está pasando en estilo. Eso es porque su mamá la viste”, escribió entre los comentarios.

Famosos

