¿Nodal y Cazzu ya bautizaron a Inti? Video que los habría captado en iglesia desata sospechas

Resurgió una grabación en la que la pareja aparentemente aparece celebrando el sacramento católico a un menor.

Video Nodal y Cazzu muestran la carita de Inti por primera vez y les dicen es igual a él: "La Nodalita más bella"

Christian Nodal y Cazzu vuelven a ser blanco de los reflectores por una grabación en la que aparentemente se les ve en una iglesia participando en el bautizo de su hija Inti.

¿Nodal y Cazzu bautizaron a Inti en secreto?

Aunque cuando se convirtieron en papás, en septiembre pasado, la pareja se mostró celosa con la identidad de su primogénita, ocultando la carita de la bebé en todas las fotos, ahora se muestran más relajados en el tema.

Desde que mostraron por primera vez el rostro de su hija Inti, el pasado 14 de febrero, la trapera argentina y el cantante sonorense no han dejado de compartir imágenes de ella.

Los rumores sobre la posibilidad de que la pareja haya celebrado el bautizo de su hija en secreto se desataron a partir de una grabación que se ha viralizado en redes sociales desde principios de febrero.

En el video, aparentemente Nodal está con un bebé en brazos recibiendo el sacramento, frente a la pila bautismal. Mientras tanto, quien parece ser Cazzu espera con una toalla pequeña lista para secar al menos después de recibir la bendición.

@elpadrinito25

#parati #vyp #cristiannodal #cazu #vyp #viralvideo

♬ sonido original - La letra muda oficial


Sin embargo, el nombre que menciona el padre en la ceremonia no es el de la hija de los cantantes. "Se acercan los papás junto con los padrinos, Alejandro, yo te bautizo..." afirma en la ceremonia.

Cazzu y Nodal no han hablado del tema y se desconoce la identidad del niño que fue bautizado, así como la fecha en que fueron captadas las imágenes.

¿Nodal y Cazzu se casaron?

Además de los rumores de un bautizo secreto de Inti, el video desató la intriga sobre si Nodal y Cazzu se habrían convertido en marido y mujer, pues se sabe que, entre los requisitos para que una pareja apadrine un bautizo en el catolicismo se tiene que estar casado por la Iglesia.

De acuerdo con los requisitos que la Basílica de Santa María de Guadalupe, en México, muestra para ser padrino en este acto católico la pareja debe presentar un acta de matrimonio, en caso de no estar casados solo uno de ellos podrá fungir como padrino.

