Hermana de Nodal muestra el rostro de su bebé por primera vez: fotos
La hermana de Nodal, Amely mantuvo en secreto su primer embarazo. La joven dio a luz a su hijo dos meses antes del nacimiento de Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La hermana de Nodal tuvo a su hijo dos meses antes del nacimiento de Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu, pero fue hasta ahora que dejó ver por por primera vez su carita.
Amely González Nodal publicó fotografías de su bebé en las que se puede ver su rostro y el color de sus ojos: son azules. El primo de Inti viste un mameluco a rayas.
Amely también mostró, una semana antes, algunas imágenes del bebé para celebrar su cumplemés número 8, sin embargo, había mantenido su identidad oculta.
"Mi amor mío, todo mío", expresó la joven el pasado 8 de marzo.
¿Cuál es el nombre del sobrino de Nodal?
El nombre del pequeño no ha sido revelado por Amely Nodal, pero en la publicación parece haberlo revelado. Según se ve en el album que compartió en sus historias de Instagram, se llama Amel.
Lo que se sabe del nacimiento del bebé
El sobrino de Nodal nació el 8 de julio. Amely Nodal, de 21 años, compartió la primera fotografía del bebé hasta el 8 de septiembre.
La tía de Inti mantiene un perfil bajo, razón por la que se desconocen más detalles de su maternidad y del padre de su hijo.