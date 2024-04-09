Nodal luce su nuevo rostro sin tatuajes y lo confunden con Johnny Depp

Video Nodal revela la razón por la que tiene cubierto el rostro de tatuajes

Christian Nodal presumió en redes sociales su nuevo rostro, sin tatuajes, hecho que provocó que sus fans y algunos medios de comunicación lo compararan con el actor Johnny Depp.

Christian Nodal aparece sin tatuajes

El cantante exhibió en su cuenta de Instagram el drástico cambio que sufrió en los últimos meses, en los que se aprecia el desvanecimiento de algunos de sus tatuajes del rostro. Sin embargo, ahora apareció con la cara limpia.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha aclarado si es un cambio permanente gracias al tratamiento láser, o si simplemente recurrió al maquillaje para lucir irreconocible.

“Si alguien te dice que yo me volví un cabr*n… DILES QUE UN KBR*N Y MEDIO”, escribió como descripción de la publicación.

Las imágenes de la nueva imagen de la pareja de Cazzu desataron miles de reacciones por parte de sus seguidores, quienes opinaron que es idéntico a Johnny Depp.

“Johnny Depp mexicano”, “Dios mío pero el cambio fue para mejor, estás que ardes”, “Qué hermoso sin tatuajes”, “Con la primera foto creí que era Johnny Deppp”, “Mucho mejor que con tatuajes”, se puede leer en redes sociales.

Christian Nodal sufre al quitarse los tatuajes de la cara

Christian Nodal se dedicó a llenar su rostro de tatuajes en los últimos años; sin embargo, tras anunciar que se convertiría en papá junto a Cazzu, decidió cambiar su imagen.

El intérprete se sometió a un tratamiento para quitarse casi todos los tatuajes de su rostro, pues deseaba que su hija Inti lo conociera al natural.

Christian Nodal quería eliminar algunos antes del nacimiento de su hija Inti, por lo que en mayo de 2023 habló del proceso, asegurando que es muy doloroso.

“Me hice el de la nariz, la rosa una por aquí, todo esto de aquí arriba y unos brillitos que tengo por acá. Los otros sí los voy a dejar. Me dolió muchísimo y para lo que se fue, no sé, todavía están muy visibles y todo por la rebeldía”, comentó en el podcast Escuela de nada.