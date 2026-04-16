Muertes

Presentadores de ‘Hoy’ de luto: anuncian muerte del padre de sus chefs Omar y Mariano Sandoval

Los chefs de ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo Ya!’ atraviesan por un momento complicado ante el fallecimiento de Don Mariano. Así despidieron al padre de Omar y Mariano Sandoval.

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Por:Elizabeth González
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Video Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Los presentadores de ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo Ya!’ se encuentran de luto por la muerte de Don Mariano, padre de los chefs Omar y Mariano Sandoval.

La noticia fue confirmada por el chef Mariano, quien a través de su cuenta de Instagram le dedicó un sentido mensaje de despedida a su padre, mismo que acompañó de varias fotografías.

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“Papi, ayer te convertiste en polvo de estrellas y algún día nos reencontraremos en nuestro propio universo. En nosotros habita tu vida que supo hacerse a sí misma, tu risa, tu dedicación y el amor por la cultura mexicana, por México”, escribió este jueves.

Así se informó la muerte del padre de los chefs Omar y Mariano Sandoval.
Así se informó la muerte del padre de los chefs Omar y Mariano Sandoval.
Imagen Mariano Sandoval / Instagram


“Te queremos eternamente, Omar, Mariano y tu novia por más de 50 años, Tere”, sentenció sin dar más detalles sobre su reciente pérdida.

El colaborador del programa ‘Hoy’ no reveló la causa de fallecimiento de su padre. Sin embargo, dio a conocer que la pérdida familiar ocurrió el miércoles 15 de abril.

En las redes del programa Hoy y en las de Cuéntamelo Ya! se lamentó el sensible fallecimiento de Don Mariano. Tanto Mariano como Omar Sandoval participan activamente en la sección de cocina de ambos shows.

“Nos unimos a su dolor y les enviamos toda nuestra solidaridad, deseando que encuentren consuelo en los recuerdos, el amor y el legado que deja en sus vidas. Para nosotros, además de grandes chefs y colaboradores, son parte de esta familia, y hoy más que nunca estamos con ustedes”, escribieron.

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