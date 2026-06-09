Muertes Muere ex Miss Hong Kong a los 51 años: tenía dos hijas de 11 y 9 años El fallecimiento de la actriz y exreina de belleza, Natalie Ng, fue confirmado por su familia en un comunicado que hicieron público en redes sociales.

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Este martes 9 de junio se dio a conocer la muerte de Natalie Ng, actriz y ex Miss Hong Kong, a los 51 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia en un comunicado que fue compartido en el Instagram de Natalie, donde ella solía hablar de su diagnóstico de cáncer de mamá y su tratamiento.

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“Con tristeza y dedicación les informamos que Nat falleció pacíficamente mientras dormía en el hospital esta mañana. Natalie fue ingresada en el hospital el domingo por la noche, la familia y los mejores amigos la visitaron en los últimos días”, se lee en el escrito.

“En este camino anti-cáncer, Wen Bin ha sido fuerte y valiente, en un tiempo limitado, hizo un montón de cosas que ella no pensaba, se dio cuenta de un montón de sueños, y al mismo tiempo su energía positiva también ha contagiado a muchos compañeros viajeros para enfrentar juntos la enfermedad”, agregaron.

Sin dar más detalles sobre el fallecimiento de la ex reina de belleza, la familia de Natalie agradeció las muestras de cariño y pidió espacio “y paz” para “afrontar este momento difícil”.

Así se dio a conocer el fallecimiento de Natalie Ng. Imagen Natalie Ng / Instagram

Su diagnóstico de cáncer

En 2024, Natalie Ng informó en sus redes sociales que había sido diagnosticada con cáncer de mamá y, desde entonces, mantuvo informados a sus seguidores sobre la progresión de su enfermedad.

En abril de 2026, la ex Miss Hong Kong reveló que no la estaba pasando muy bien con su tratamiento. Incluso, señaló que los medicamentos “le habían dejado el estómago hecho polvo”.

“Estos últimos días, los antibióticos y los esteroides que estoy tomando me han dejado el estómago hecho polvo. Todos los días tengo náuseas y vómitos, no puedo comer nada y duermo fatal por las noches. Como se trata de efectos secundarios de los medicamentos y no hay forma de solucionarlo, ¡mejor me centro primero en mi estado de ánimo!”, declaró.

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¿Quién era Natalia Ng?

Natalia Ng participó en el certamen Miss Hong Kong en 1998, donde se coronó como una de las tres finalistas.

Durante su carrera como actriz, la exreina de belleza participó en películas como ‘Missbehavior’, ‘House of the Invisibles’, ‘Demoniac Flash’, entre otras.