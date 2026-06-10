Alessandra Rosaldo Alessandra Rosaldo rompe el silencio tras la muerte de su papá: “Mi corazón está roto” La cantante y esposa de Eugenio Derbez dio sus primeras declaraciones tras la muerte de su papá. El reconocido productor musical, Jaime Sánchez Rosaldo, murió a causa de un presunto infarto cardíaco.



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Video Alessandra Rosaldo de luto: muere su padre y esto se sabe sobre la causa de fallecimiento

Alessandra Rosaldo rompió el silencio tras la muerte de su papá Jaime Sánchez Rosaldo. El productor musical murió la tarde del lunes 8 de junio a causa de un presunto infarto.

A través de su página de Facebook, la cantante compartió una serie de fotografías junto a su papá, a quien describió como un hombre amoroso y cariñoso.

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“Así te recordaré siempre papito… libre, sonriente, rodeado de amor, del amor que sembraste en nosotras y que cultivaste toda tu vida. No tengo las palabras. Mi corazón está roto”, escribió este 10 de enero.

Así se despidió Alessandra Rosaldo de su papá. Imagen Alessandra Rosaldo / Facebook



En su mensaje, la vocalista de Sentidos Opuestos no reveló la causa del fallecimiento de su padre. Sin embargo, dejó entrever que el productor musical pudo haber estado pasando por problemas de salud.

“Mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz. Vuela alto papito, tu legado seguirá vivo en nosotras y en todo el amor que esparciste en cada paso de tu existencia. Te amo más allá de las palabras, agradezco, celebro y honro tu vida. Qué bendición ser tu hija y haber crecido bajo tus alas, volando junto a ti”, agregó.

Por último, Alessandra Rosaldo agradeció las muestras de cariño hacia ella, hacia su padre y a cada uno de los integrantes de su familia.

“Gracias por las innumerables muestras de cariño y amor hacia mi padre, gracias a todos los que nos acompañaron ayer y gracias a todos los que se han hecho presentes con mensajes, flores y muestras de amor”, sentenció.

¿Quién era el suegro de Eugenio Derbez?

Jaime Sánchez Rosaldo fue un productor musical y mánager mexicano muy importante en la industria del entretenimiento de México.

Su carrera abarcó más de 50 años en la música, donde se dedicó a manejar las carreras artísticas de grandes estrellas como Lucero, Lupita D’Alessio, José María Napoleón y Sentidos Opuestos, dúo formado por su hija Alessandra y Chacho Gaytán.

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