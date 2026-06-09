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Muere la cantante Kim Yun Seol, ganadora de ‘Voice Kids Korea’: tenía 28 años

La cantante Kim Yun Seol falleció el 7 de junio en Corea del Sur, según reportes del diario Sports Kyunghyang.

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Por:Elizabeth González
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Video Cantante de K-Pop muere misteriosamente a los 30 años: esto se sabe

Kim Yun Seol, ganadora de ‘Voice Kids Korea’ y estrella del K-pop, murió a los 28 años en Corea del Sur, el domingo 7 de junio.

La noticia de su fallecimiento fue reportada por el diario Sports Kyunghyang y confirmada más tarde por el cantante Kim Jae Guk, del grupo TA-Copy.

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"Kim Yun Seol, quien participó conmigo en ‘Sing Again 4’ como la sexta cantante, ha fallecido. Que descanse en paz”, dijo.

Los familiares de Kim Yun Seol no se han pronunciado ante el repentino fallecimiento de la joven. Sin embargo, el diario Sports Kyunghyang señala que este martes 9 de junio se llevó a cabo su funeral, mientras que un día antes el embalsamiento de su cuerpo.

Esta fue la última publicación en Instagram de la cantante surcoreana.
Esta fue la última publicación en Instagram de la cantante surcoreana.
Imagen Kim Yun Seol / Instagram


La causa de muerte de Kim Yun tampoco ha sido revelada.

¿Quién era Kim Yun Seol?

Kim Yun Seol saltó a la fama en 2013 durante su participación en el reality ‘Voice Kids Korea’, del que se convirtió en ganadora.

‘I Can See Your Voice’ y ‘Sing Again’ fueron otros proyectos musicales donde la joven, de 28 años, volvió a demostrar su talento vocal.

La última publicación en Instagram de la joven cantante fue el 23 de abril. Aquella ocasión anunció a sus seguidores que retomaría su carrera como cantante.

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