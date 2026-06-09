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Muere padre de Alessandra Rosaldo: era una importante personalidad en la industria musical de México

Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, murió el 8 de junio. Esto se sabe del fallecimiento del suegro de Eugenio Derbez.

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Por:Ashbya Meré
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Alessandra Rosaldo se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de su padre, don Jaime Sánchez Rosaldo, quien murió a los 84 años, reportó Televisa Espectáculos en redes sociales.

Según la información, el suegro de Eugenio Derbez perdió la vida el 8 de junio no solo dejando un vacío en su familia y seres queridos, también en la industria musical de México.

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"Jaime Sanchez Rosaldo mánager y creador de estrellas como Lucero, Lupita D’Alessio y Sentidos Opuestos falleció hoy 8 de junio a la edad de 84 años. Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra, así como su exesposa la Sra. Gabriela Barrero, a quienes nos unimos en su tristeza por tan lamentable pérdida", se lee en la publicación de Instagram.

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¿De qué murió el padre de Alessandra Rosaldo?

De acuerdo con el reporte de Despierta América, la muerte de don Jaime "habría ocurrido alrededor de las 6:30 de la tarde a causa de un presunto infarto cardiovascular", informó Raúl González la mañana de este 9 de junio en la emisión matutina.

Muere padre de Alessandra Rosaldo.
Muere padre de Alessandra Rosaldo.
Imagen Televisa Espectáculos/Instagram

Hasta el momento la familia de Alessandra Rosaldo ha emitido ningún comunicado.

¿Quién era el padre de Alessandra Rosaldo?

Jaime Sánchez Rosaldo fue un productor musical y mánager mexicano muy importante en la industria del entretenimiento de México.

Su carrera abarcó más de 50 años en la música, donde se dedicó a manejar las carreras artísticas de grandes estrellas como Lucero, Lupita D’Alessio, José María Napoleón, Sentidos Opuestos, dúo formado por su hija Alessandra y Chacho Gaytán.

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