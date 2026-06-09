Alessandra Rosaldo Muere padre de Alessandra Rosaldo: era una importante personalidad en la industria musical de México Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, murió el 8 de junio. Esto se sabe del fallecimiento del suegro de Eugenio Derbez.



Video ¿Suegra de Eugenio Derbez lo desprecia tras separación de Alessandra Rosaldo? Ella revela qué pasa

Alessandra Rosaldo se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de su padre, don Jaime Sánchez Rosaldo, quien murió a los 84 años, reportó Televisa Espectáculos en redes sociales.

Según la información, el suegro de Eugenio Derbez perdió la vida el 8 de junio no solo dejando un vacío en su familia y seres queridos, también en la industria musical de México.

PUBLICIDAD

"Jaime Sanchez Rosaldo mánager y creador de estrellas como Lucero, Lupita D’Alessio y Sentidos Opuestos falleció hoy 8 de junio a la edad de 84 años. Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra, así como su exesposa la Sra. Gabriela Barrero, a quienes nos unimos en su tristeza por tan lamentable pérdida", se lee en la publicación de Instagram.

¿De qué murió el padre de Alessandra Rosaldo?

De acuerdo con el reporte de Despierta América, la muerte de don Jaime "habría ocurrido alrededor de las 6:30 de la tarde a causa de un presunto infarto cardiovascular", informó Raúl González la mañana de este 9 de junio en la emisión matutina.

Muere padre de Alessandra Rosaldo. Imagen Televisa Espectáculos/Instagram

Hasta el momento la familia de Alessandra Rosaldo ha emitido ningún comunicado.

¿Quién era el padre de Alessandra Rosaldo?

Jaime Sánchez Rosaldo fue un productor musical y mánager mexicano muy importante en la industria del entretenimiento de México.